Anamur tanınmaz halde! Hortum ardında harabe bıraktı

Evi zarar gören vatandaşlardan Hüsamettin Zeybek, "Ben işteyken eşim aradı evde hortum oldu diye. Koşarak geldim ve görecek bir şey yoktu. Çocuklarımda herhangi bir hasar yok sadece maddi hasarımız vardı. Buna da şükür. Gördüğünüz gibi evimizde kapı, penceremiz kırılmış, eşyalar bir birine girmiş. Başka da yapacağımız bir şey yok. Allah'tan geldi diyoruz. Hortum ön taraftan basınç yapmış, muhtemelen tüm kapıları sökerek, arka taraftan çıkartma yapmış. İlk önceki hali bundan daha beterdi. Çocuklar basınçtan etkilenmişler çekyatın üzerine yatmışlar. Anneleri de çocuklara zarar gelmesin diye üstüne yatmış öyle kurtulmuşlar" ifadelerini kullandı.