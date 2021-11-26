Analistlerden fiyatlara ilişkin bomba tahmin! Altın ve dolardan sonra gümüşü takip edenler dikkat

Gümüş talebi 1 milyar onsu aşacak Gümüş Enstitüsü’nün yayımladığı raporunda küresel gümüş talebinin, COVID-19 salgınının zayıfl amasından kaynaklanan toparlanma ile fiziksel yatırımlardaki artışın etkisiyle içinde bulunduğumuz yılda altı yılın en yüksek düzeyine ulaşacağı belirtildi. Gümüş talebi, içinde bulunduğumuz yıl 1.29 milyar onsa ulaşarak, 2015’ten bu yana ilk olarak 1 milyar onsu geçecek. Bu yıl endüstriyel talebin 524 milyon onsluk yeni bir rekora ulaşması bekleniyor. Enstitü, gümüşün yeşil ekonomideki rolünün altını çizdiği rapora göre fotovoltaik (güneş enerjisi) kaynaklı gümüş talebi bu yıl yüzde 13 ile rekor oranda artarak 110 milyon onsun üzerine çıkacak. Fiyatlarla ilgili olarak ise gümüş fiyatının yıllık yüzde 24 oranında artarak ons başına ortalama 24.40 dolarına çıkacağını belirtiyor. Söz konusu bu gelişme de 2012 yılında ons başına 31.15 dolardan bu yana en yüksek yıllık ortalama fiyat olacak.