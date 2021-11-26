2021-11-26 11:37:13 Analistlerden fiyatlara ilişkin bomba tahmin! Altın ve dolardan sonra gümüşü takip edenler dikkat
Altın, dolar ve euro’daki gelişmeler sonrası milyonlarca insan gümüşün akıbetini merak etti. Yatırımcılar gümüş fiyatlarına odaklanırken ons gümüş ile ilgili kritik bilgiler geldi. Yakın zamanda 25 doların üzerini test eden ons gümüş, kritik 23.50 bandına geldi. Fed'den gelen sinyallerle güçlenen gümüşte yeniden boğa eğiliminden bahsetmek için ise 24.20 dolar seviyesinde kalıcı olması bekleniyor.