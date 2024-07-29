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Yaşam
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Anadolu'nun hayran bırakan güzelliği: Kayseri peribacaları

2024-07-29 23:06:33
Anadolu'nun hayran bırakan güzelliği: Kayseri peribacaları

Kayseri'de peribacalarını andıran kayalar, görsel şölen oluşturuyor.

#1
Foto - Anadolu'nun hayran bırakan güzelliği: Kayseri peribacaları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan dağlık alanda oluşan ve peribacalarına benzerliği ile dikkat çeken kayalar, görsel şölen oluşturuyor.

#2
Foto - Anadolu'nun hayran bırakan güzelliği: Kayseri peribacaları

Dağın yamacında bulunan ve ortalarının oyulduğu görülen kayalar; volkanik mekanizmalar olan kalderaların patlamaları sonucu oluşan peribacalarını andırıyor.

#3
Foto - Anadolu'nun hayran bırakan güzelliği: Kayseri peribacaları

Dron ile görüntülenen bölgedeki kayalar, görenlerin de dikkatini çekiyor.

#4
Foto - Anadolu'nun hayran bırakan güzelliği: Kayseri peribacaları

#5
Foto - Anadolu'nun hayran bırakan güzelliği: Kayseri peribacaları

#6
Foto - Anadolu'nun hayran bırakan güzelliği: Kayseri peribacaları

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