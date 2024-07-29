2024-07-29 23:06:33 Anadolu'nun hayran bırakan güzelliği: Kayseri peribacaları
Kayseri'de peribacalarını andıran kayalar, görsel şölen oluşturuyor.
Kayseri'de peribacalarını andıran kayalar, görsel şölen oluşturuyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan dağlık alanda oluşan ve peribacalarına benzerliği ile dikkat çeken kayalar, görsel şölen oluşturuyor.
Dağın yamacında bulunan ve ortalarının oyulduğu görülen kayalar; volkanik mekanizmalar olan kalderaların patlamaları sonucu oluşan peribacalarını andırıyor.
Dron ile görüntülenen bölgedeki kayalar, görenlerin de dikkatini çekiyor.
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