Anadolu'da ki ilk örneklerden! Tam 844 yıldır ayakta

Divriği Kalesi surları içerisinde inşa edilen ve restore edilen tarihi caminin 2008 yılında açıldığını söyleyen Budaktaş, “Restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açılmadı ancak sadece alanında uzman isimlerin yapmış olduğu çalışmalarına örnek olması sebebiyle, tarih meraklılarının ya da turistlerin ilgisini çekmesi anlamında yapı önemli bir noktada yer alıyor. Burada en önemli husus yapının tam olarak bir uçurumun kenarında yer alması, Divriği Kalesini çevreleyen Çaltı Çayına ve Çaltı Kanyonuna dik bakan bir yamaçta inşa edilmesi, erken dönem örneği olmasıyla birlikte ayrıca bir Kale mescidi olması. Güvenlik ve savunma anlamında önem arz eden bir tarihi yapı. Meraklıların veya bilgi sahibi olmak isteyenlerin fotoğraflar veya videolar aracılığıyla gördükleri zaman, ya da buraya gelip görmek isteyen vatandaşların inceledikleri zaman, yapının çok sarp çok dik bir uçurumun kenarında yer aldığını görmeleri mümkün olacaktır” ifadelerine yer verdi.