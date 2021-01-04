Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirası! O ilimizde merak uyandıran yer

Restorasyonda, yaklaşık 800 yıl önce kullanılan çini tekniğini yeniden kullandıklarını ifade eden Osmanlı, "Anadolu Selçuklu sultanlarına ait 8 sandukayı restore edeceğiz. Çinileri olmayan sandukalarımız var, onların da çinilerini yapacağız." dedi. Osmanlı, ikinci restorasyonun tamamen çini restorasyonu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Önemli olan 800 yıl önce yapılmış çinileri yeniden ecdadın yaptığı gibi yapmak. Konya çinileri, Selçuklu çinileri mozaik teknikle yapılan çiniler. Bu ilk defa yapılmaya başlandı. Daha önceki restorasyonlarda alçı üzerine çini boyaları kullanılarak desenlerin taklit edilmeye çalışıldığı yöntemler kullanılıyordu. Şimdi bunun yerine ilk defa Konya'da Selçuklu çinilerini, mozaik çinileri uygulamaya başlayacağız. Ecdadımızın 800 yıl önce yaptığı yöntem ve ustalığı bugüne taşıyoruz" Mozaik çinilerde desenlerin çizimle değil, parçaların birleştirilmesiyle oluşturulduğunu anlatan Osmanlı, "Bu oldukça zahmetli bir yöntem. Tek tek her bir parçayı alt yapı malzemeye yapıştırarak ana şekli tamamlamaya çalışan bir teknik. Restorasyonda 800 yıl önceki bu tekniği uygulayacağız." ifadelerini kullandı. Caminin ibadete ve ziyarete açık olduğunu ifade eden Osmanlı, restorasyon çalışmalarının yapıldığı yerlerin kısmen kapatıldığını sözlerine ekledi.