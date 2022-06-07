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Eğitim
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Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri 2022: Anadolu lisesi taban puanları 2022!

2022-06-07 14:55:18
Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri 2022: Anadolu lisesi taban puanları 2022!

Anadolu liseleri taban puanları sorgulaması MEB e okul üzerinden yapılmaya başlanıyor. LGS 2022 sınavınan 5 Haziran’da tamamlanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri de tercih edecekleri liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini merak eder oldu. Lise yüzdelik dilimleri e okul üzerinden araştırılmaya başlanırken, Anadolu liselerin puanları ile yüzdelik dilimleri kaç olduğu da yine internet üzerinden sorgulanan konular arasında. 30 Haziran’da LGS sonuçları açıklanacak. LGS sonuçları ile öğrenciler aldıkları puan ve yüzdelik dilimleri neticesinde lise tercihlerini gerçekleştirecek. Anadolu lisesi tercihleri arasında yer alan öğrenciler de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir başta olmak üzere Türkiye’deki Anadolu liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerini bir hayli merak ediyor.

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Foto - Anadolu lisesi yüzdelik dilimleri 2022 LGS sınavının 5 Haziran’da tamamlanmasıyla birlikte araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarını 30 Haziran’da erişime açması bekleniyor. LGS sınav sonuçlarının ardından lise tercihlerinde buulnacak öğrenciler LGS taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri üzerinden Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Mesleki Teknik Anadolu lisesi tercihlerini yapacak. Anadolu lisesi tercih listesinde olan öğrenciler MEB e okul üzerinden Anadolu lise taban puanları, Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri en küçük ve en yüksek sıralamalarını araştırıyor. İşte lise taban puanları, yüzdelik dilimleri.

Anadolu lisesi yüzdelik dilimleri 2022 LGS sınavının 5 Haziran’da tamamlanmasıyla birlikte araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarını 30 Haziran’da erişime açması bekleniyor. LGS sınav sonuçlarının ardından lise tercihlerinde buulnacak öğrenciler LGS taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri üzerinden Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Mesleki Teknik Anadolu lisesi tercihlerini yapacak. Anadolu lisesi tercih listesinde olan öğrenciler MEB e okul üzerinden Anadolu lise taban puanları, Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri en küçük ve en yüksek sıralamalarını araştırıyor. İşte lise taban puanları, yüzdelik dilimleri.

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