Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri 2022: Anadolu lisesi taban puanları 2022!

Anadolu liseleri taban puanları sorgulaması MEB e okul üzerinden yapılmaya başlanıyor. LGS 2022 sınavınan 5 Haziran’da tamamlanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri de tercih edecekleri liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini merak eder oldu. Lise yüzdelik dilimleri e okul üzerinden araştırılmaya başlanırken, Anadolu liselerin puanları ile yüzdelik dilimleri kaç olduğu da yine internet üzerinden sorgulanan konular arasında. 30 Haziran’da LGS sonuçları açıklanacak. LGS sonuçları ile öğrenciler aldıkları puan ve yüzdelik dilimleri neticesinde lise tercihlerini gerçekleştirecek. Anadolu lisesi tercihleri arasında yer alan öğrenciler de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir başta olmak üzere Türkiye’deki Anadolu liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerini bir hayli merak ediyor.