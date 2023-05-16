Anadolu Ajansı'ndan seçim takibine yönelik iddialara canlı yayında sert cevap: Hesaplaşacağız! Planı açıkladı

'BURADA EMEK VAR, BURADA ÖZVERİ VAR' Serdar Karagöz, soru üzerine, 2019'daki seçimlerde AA Genel Müdürü olmadığını, daha sonra bu görevi devraldığını, bu seçimin de ilk seçimi olduğunu söyledi. Seçimde nasıl bir strateji izleyeceklerini medya mensupları dahil her kesime anlattıklarını bildiren Karagöz, "Muhalif gazetecilere de anlattınız mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti: "Tabii ki anlattık. Sözcü gazetesi muhalif olarak kabul edilen bir gazete Türkiye'de. Saygı Öztürk geldi, sistemimizi dinledi, ben hatta orada bir şey söyledim, 'Vermiş olduğumuz hizmetten eğer müşterilerimiz memnun kalmazsa, biz veriyi durdurursak, manipülasyon yaparsak, dezenformasyon yaparsak, veriyi elle girip kafamıza göre yazarsak, bize dava açın.' dedim. O da Sözcü gazetesinde köşesinde bunu yazdı. O gün Saygı Öztürk'e bir şey daha söyledim, dedim ki 'Bir gün sonra müşterilerimizi arayacağım. Diyeceğim ki vermiş olduğumuz hizmetten memnun kaldınız mı? Eksiğimiz, hatamız, kusurumuz var mı?' Bugün tek tek aradım hatta bazı müşterilerimiz ben aramadan aradı ve verdiğimiz hizmetten dolayı teşekkür ettiler. Ben bu teşekkürü 2 bin 500 basın emekçisi AA çalışanı adına kabul ettim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada emek var, burada özveri var." 'BU SEÇİMLERDEN ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK ÇIKTIK' Seçimlere ilişkin ilk hazırlık toplantısını Şubat 2022'de yaptıklarını, bu toplantı duyulduğunda "Acaba erken seçim mi geliyor?" yorumlarının geldiğini anlatan Karagöz, "Bu ülkede işini iyi yapan insanlar var. Planlı, programlı çalışan insanlar var. Anadolu Ajansı işte böyle bir kurumdur. 15 ay önce biz bu sistemi kurduk. Bütün provalarını yaptık. Her şey santim santim hesaplandı. İşimizi iyi yapıyoruz. Ben 2 bin 500 basın emekçisi arkadaşıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık. Mahcup olmadık ama mahcup ettik." diye konuştu.