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Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

2023-06-16 12:12:51
Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Amerikan Global Firepower internet sitesi, ülkelerin askeri güçlerini istatistik verileriyle takipçilerine sunuyor. Ünlü savaş gücü sitesi, ülkelerin donanma güçlerini sıralarken, denizaltı sıralamasını da paylaşmayı ihmal etmedi. İlk olarak aklımıza ABD, Çin ve Rusya gelse de denizaltında görünenden çok daha çetin bir savaş var... Öte yandan Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasını da paylaştı. İşte denizaltının hakimi ülkeler ve dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması...

#1
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Amerikan Global Firepower internet sitesi, denizaltının hakimi ülkeleri sıraladı. Ünlü savaş gücü sitesi ayrıca, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini de paylaştı. İşte detaylar...

#2
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

#3
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

20. Almanya 6 adet

#4
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

19. Brezilya 6

#5
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

18. Avustralya 6

#6
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

17. İtalya 6

#7
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

16. Mısır 6

#8
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

15. Cezayir 6

#9
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

14. Pakistan 9

#10
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

13. Fransa 10

#11
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

12. Yunanistan 11

#12
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

11. Birleşik Krallık 11

#13
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

10. Kolombiya 11

#14
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

9. Türkiye 12

#15
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

8. Hindistan 17

#16
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

7. Japonya 20

#17
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

6. Güney Kore 22

#18
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

5. İran 29

#19
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

4. Kuzey Kore 36

#20
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

3. Rusya 64

#21
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

2. ABD 68

#22
Foto - Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

1. Çin 79

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