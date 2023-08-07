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Teknoloji-Bilişim
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Amerika kıtası Türk zırhlılarıyla donanıyor

2023-08-07 21:06:07
Amerika kıtası Türk zırhlılarıyla donanıyor

Ekvador Ordusu, Otokar COBRA II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA)’larına kavuştu.

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Foto - Amerika kıtası Türk zırhlılarıyla donanıyor

Türk savunma sanayii şirketleri, farklı coğrafyalarda ihracat başarıları elde etmeye devam ediyor.

#2
Foto - Amerika kıtası Türk zırhlılarıyla donanıyor

Son olarak Güney Amerika ülkesi Ekvador Cumhuriyeti, Türk savunma sanayii şirketi Otokar tarafından üretilen 20 adet COBRA II zırhlı aracını teslim aldı.

#3
Foto - Amerika kıtası Türk zırhlılarıyla donanıyor

Teslim alınan araçlar, Ekvador güvenlik güçleri tarafından organize suçların önlenmesine yönelik faaliyetlerde görev alacaklar.

#4
Foto - Amerika kıtası Türk zırhlılarıyla donanıyor

Konuyla ilgili olarak Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso tarafından yapılan açıklamada, “Ekvador Silahlı Kuvvetleri için 20 adet Cobra II zırhlı araç Türkiye’den geldi. Organize suçla mücadelemize ve Ekvadorluların güvenliğine katkıda bulunan eylemler.” ifadelerine yer verildi.

#5
Foto - Amerika kıtası Türk zırhlılarıyla donanıyor

Devlet Başkanı Lasso, COBRA II’lerin limandan karaya nakline yönelik bir de video paylaştı. Paylaşılan videoda, COBRA II’lerin nakliye gemilerinden vinç aracılığıyla karaya çıkartıldığı görüldü.

#6
Foto - Amerika kıtası Türk zırhlılarıyla donanıyor

Otokar COBRA II COBRA II 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç müttefik ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileriye dönük gereksinimleri doğrultusunda geliştirilen üstün teknik ve taktik özelliklere sahip modüler bir platformdur.

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Foto - Amerika kıtası Türk zırhlılarıyla donanıyor

Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra, COBRA II; arttırılmış balistik ve mayın koruması, geniş iç hacim, yüksek taşıma kapasitesi sunmaktadır. COBRA II geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil bir çok görevde yer alabilmektedir.

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