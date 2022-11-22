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Ambulans devrildi: Yaralılar var

2022-11-22 13:55:14
Ambulans devrildi: Yaralılar var

Kaza, Kastamonu D030 karayolu Aşağı Diphan mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Ambulans devrildi: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Araç istikametinde seyir halinde olan Tolga T. idaresindeki 37 ABJ 530 plakalı ambulans, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje devrildi.

#2
Foto - Ambulans devrildi: Yaralılar var

Kazada ambulans sürücüsü Tolga T. ile Mehmet Ali B. ve Serkan Ö. isimli sağlık çalışanları yaralandı.

#3
Foto - Ambulans devrildi: Yaralılar var

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

#4
Foto - Ambulans devrildi: Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Ambulans devrildi: Yaralılar var

Ambulansın Araç ilçesinden Kastamonu'ya hasta götürdükten sonra tekrar ilçeye dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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