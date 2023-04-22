Ambarköy ziyaretçilerini bekliyor | Dünyada bir benzeri daha yok!

Ambarköy'e ziyarete giden Ladikli eğitimci ve araştırmacı Hadi Ergül, "Ambarköy Ladik ilçesine 1,5 kilometre mesafede 22 tane ahşap ambarı, 4 tane mısır serengetisi, 4 ahşap evi, 2 kuyusu, Seyh-ül İslam Mehmet Efendi tarafından yapılmış ahşap camisi ve burada sergilenen tarihi eserlerin bulunduğu bir köydeyiz. Bu köy 2009 yılında dönemin kaymakamı ve bürokratlarının gayretleri ile ilçe ekonomisine ve turizmine katkı sağlamak için yaptırılan bir eserdir. Bu 22 ahşap ambarda ilçede meşhur olan dışarıya ihraç edilen, tanılan ve bilinen mısır, fasulye, nohut, peynir, süt, yağ, yoğurt gibi ürünlerin pazarlanıp belirli zamanlarda katkı sağlanacak, ilçe ekonomisine gelir getirecek bir projeydi.