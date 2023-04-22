Ambarköy ziyaretçilerini bekliyor | Dünyada bir benzeri daha yok!

Ambarhan diye yapılan binada da restoran olarak çalıştırılan ve belirli zamanlarda da düğün salonu olarak kullanılan bir alanı vardır. Uzaktan gelenlerin, evlenenlerin, etrafı seyretmek için, temiz havayı ve doğayı görmek için gelenlerin gezdikleri bir yer durumunda bir yerdir. Ladik ilçesinin kırsal mahallelerinden ambar, köy konağı, mektep, müze, su değirmeni buraya getirildi. Bunların hepsi ahşaptan oluşuyor. Böyle bir güzelliğin içerisindeyiz” dedi.