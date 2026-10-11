Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!
Soykırımcı İsrail'in katliamları devam ederken, Filistin ve İsrail'i destekleyen ünlüler listesi yenilendi. İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ünlüler...
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Soykırımcı İsrail'in katliamları devam ederken, Filistin ve İsrail'i destekleyen ünlüler listesi yenilendi. İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ünlüler...
İŞGAL GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ÜÇ YIL GEÇTİ! İsrail’in Gazze'ye yönelik işgal girişiminin üçüncü yılında, Filistin’e destek veren ünlülerin sayısına yalnızca yeni isimler eklenmekle kalmadı; destek, sosyal medya paylaşımlarından imza kampanyalarına, yardım turnelerinden sahne mesajlarına ve sokak protestolarına uzanan daha görünür bir eylem biçimine dönüştü.
İŞTE FİLİSTİN VE İSRAİL'E DESTEK VEREN ÜNLÜLER!
ANGELINA JOLIE | FİLİSTİN'İ DESTEKLİYOR
ELON MUSK | İSRAİL'İ DESTEKLİYOR
MACKLEMORE | FİLİSTİN'İ DESTEKLİYOR (Eylül 2026'da desteğini belirtti) Ed Sheeran’ın ABD turnesindeki konserinde sahneden "Free Palestine" (Özgür Filistin) çağrısı yapması sonrası organizatör baskısıyla kadrodan çıkarıldı.
LUKAS GRAHAM & BEOGA | FİLİSTİN (Eylül 2026) Macklemore'un kadrodan çıkarılmasının ardından, Danimarkalı grup Lukas Graham ve Ed Sheeran'ın orkestrası Beoga, Filistin lehine konuşan isimlerin susturulmasını protesto ederek turneye çıkmayı reddetti ve çekildi.
ZAYN MALİK | FİLİSTİN Şarkıcı
GAL GADOT | İSRAİL Oyuncu
KARİM BENZEMA | FİLİSTİN
BEN AFFLECK | İSRAİL Batman'ı canlandıran aktör.
BEYONCE | İSRAİL Şarkıcı
DJ KHALED | FİLİSTİN Rapçi
EMMA WATSON | FİLİSTİN Oyuncu
HARRİS FORD | İSRAİL Oyuncu
NOAH SCHNAPP | İSRAİL Oyuncu
DAVİD SCHWİMMER | İSRAİL
CHRİSTİANO RONALDO | FİLİSTİN
MESSİ | İSRAİL
GENE SİMMONS | İSRAİL Müzisyen
KYLIE JENNER | İSRAİL İş insanı
MİKE TYSON | FİLİSTİN Boksör
KHABY LAME | FİLİSTİN Youtuber
JAVİER BARDEM | FİLİSTİN (Mart 2026) 98. Akademi (Oscar) Ödülleri sahnesine Filistin haritası ve ateşkes sembolü olan rozetlerle çıkarak canlı yayında "Free Palestine" mesajı verdi ve sinema sektöründeki sessizliği kınadı.
CATE BLANCHETT | FİLİSTİN Shepard Fairey tarafından tasarlanan yeni Artists4Ceasefire rozetlerini ödül sezonu boyunca taşıyarak Gazze’deki hastanelere yönelik saldırıların durdurulması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladılar
ZİNEDİNE ZİDANE | FİLİSTİN Eski futbolcu - Teknik direktör
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