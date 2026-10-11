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Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

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Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

Soykırımcı İsrail'in katliamları devam ederken, Filistin ve İsrail'i destekleyen ünlüler listesi yenilendi. İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ünlüler...

#1
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

İŞGAL GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ÜÇ YIL GEÇTİ! İsrail’in Gazze'ye yönelik işgal girişiminin üçüncü yılında, Filistin’e destek veren ünlülerin sayısına yalnızca yeni isimler eklenmekle kalmadı; destek, sosyal medya paylaşımlarından imza kampanyalarına, yardım turnelerinden sahne mesajlarına ve sokak protestolarına uzanan daha görünür bir eylem biçimine dönüştü.

#2
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

İŞTE FİLİSTİN VE İSRAİL'E DESTEK VEREN ÜNLÜLER!

#3
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

ANGELINA JOLIE | FİLİSTİN'İ DESTEKLİYOR

#4
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

ELON MUSK | İSRAİL'İ DESTEKLİYOR

#5
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

MACKLEMORE | FİLİSTİN'İ DESTEKLİYOR (Eylül 2026'da desteğini belirtti) Ed Sheeran’ın ABD turnesindeki konserinde sahneden "Free Palestine" (Özgür Filistin) çağrısı yapması sonrası organizatör baskısıyla kadrodan çıkarıldı.

#6
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

LUKAS GRAHAM & BEOGA | FİLİSTİN (Eylül 2026) Macklemore'un kadrodan çıkarılmasının ardından, Danimarkalı grup Lukas Graham ve Ed Sheeran'ın orkestrası Beoga, Filistin lehine konuşan isimlerin susturulmasını protesto ederek turneye çıkmayı reddetti ve çekildi.

#7
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

ZAYN MALİK | FİLİSTİN Şarkıcı

#8
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

GAL GADOT | İSRAİL Oyuncu

#9
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

KARİM BENZEMA | FİLİSTİN

#10
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

BEN AFFLECK | İSRAİL Batman'ı canlandıran aktör.

#11
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

BEYONCE | İSRAİL Şarkıcı

#12
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

DJ KHALED | FİLİSTİN Rapçi

#13
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

EMMA WATSON | FİLİSTİN Oyuncu

#14
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

HARRİS FORD | İSRAİL Oyuncu

#15
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

NOAH SCHNAPP | İSRAİL Oyuncu

#16
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

DAVİD SCHWİMMER | İSRAİL

#17
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

CHRİSTİANO RONALDO | FİLİSTİN

#18
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

MESSİ | İSRAİL

#19
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

GENE SİMMONS | İSRAİL Müzisyen

#20
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

KYLIE JENNER | İSRAİL İş insanı

#21
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

MİKE TYSON | FİLİSTİN Boksör

#22
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

KHABY LAME | FİLİSTİN Youtuber

#23
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

JAVİER BARDEM | FİLİSTİN (Mart 2026) 98. Akademi (Oscar) Ödülleri sahnesine Filistin haritası ve ateşkes sembolü olan rozetlerle çıkarak canlı yayında "Free Palestine" mesajı verdi ve sinema sektöründeki sessizliği kınadı.

#24
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

CATE BLANCHETT | FİLİSTİN Shepard Fairey tarafından tasarlanan yeni Artists4Ceasefire rozetlerini ödül sezonu boyunca taşıyarak Gazze’deki hastanelere yönelik saldırıların durdurulması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladılar

#25
Foto - Ambargolara aldırış etmediler: İşte Filistin ve İsrail'i destekleyen ülkeler!

ZİNEDİNE ZİDANE | FİLİSTİN Eski futbolcu - Teknik direktör

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Yorumlar

En azından netler

En azından netler. Ticareti durdurduk deyip Israile arkadan cayır cayır mal alıp satan ikiyüzlülerden değiller.
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