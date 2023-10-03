Amazon’un başı belaya girdi

FTC, Amazon’a karşı başlatılan bu davanın asıl amacının tüketicileri ve rekabeti korumak olduğunu belirtiyor. Ancak bazı eleştirmenler, FTC Başkanı Lina Khan’ın şirkete karşı uzun süredir devam eden bir husumeti olduğunu ve bu davayı kişisel bir ideoloji savaşı olarak gördüğünü öne sürüyorlar.