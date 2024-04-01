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Kadın - Aile
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Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

2024-04-01 16:40:12
Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

Yediğimiz besinler, özellikle beyin üzerinde adeta çok yıkıcı bir etkiye sahip. Son yapılan çalışmalar bu besin türününün öne çıktığını gösterdi.

#1
Foto - Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

Belirli yiyecekleri düzenli olarak yemenin, obez veya fazla kilolu olmanın yanı sıra yüksek kolesterol, yüksek tansiyon , kardiyovasküler hastalık ve yağlı karaciğer hastalığına yakalanma riskini artırdığı bilinmektedir . Belki de daha az bilinen şey, diyetinizin demans geliştirme olasılığınızı da etkileyebileceğidir. Demans, beynin devam eden gerilemesiyle ilişkili bir sendrom veya semptom grubudur. 65 yaş üstü kişilerde daha sık görülen bu durum, hafıza, konuşma, anlama ve hareket kabiliyeti sorunlarının yanı sıra kişilik ve davranış değişikliklerine de yol açabilir.

#2
Foto - Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

Şu anda dünya çapında 55 milyona yakın demans hastası yaşıyor. Ancak 2050 yılında bu sayının 139 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Bilim insanları artık bazı popüler yiyecekleri yemenin bu yıkıcı duruma yakalanma olasılığını artırabileceği konusunda uyarıyor. Yeni araştırmalar, yeniden kullanılan yağda pişirilen gıdaların beyinde dejenerasyona neden olabileceğini ortaya çıkardı.

#3
Foto - Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

Bu, paket servislerde ve restoranlarda tekrar tekrar kullanılan yağda pişirilecek oldukça derin yağda kızartılmış yiyecekleri en büyük suçlulardan birine dönüştürüyor. Bu nedenle riskli sayılabilecek iki popüler yiyecek, patates kızartması ve kızarmış tavuk. Amerikan Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan çalışmanın bir parçası olarak, bilim insanları, daha sağlıklı bir diyet uygulayan diğer kemirgenlerle karşılaştırıldığında, yeniden kullanılmış derin yağda kızartılmış yemeklik yağları tüketen fareler arasında daha yüksek düzeyde nörodejenerasyon keşfettiler. Farelerin yavrularında da aynı sorunlar bulundu. Araştırmacılar ayrıca artan nörodejenerasyonun, yağın karaciğer, bağırsak ve beyin arasındaki çift yönlü iletişim ağı üzerindeki etkilerine bağlı göründüğünü buldu.

#4
Foto - Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

Bu karaciğer-bağırsak-beyin ekseni, çeşitli fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesinde hayati öneme sahip ve bu eksendeki bozulma, nörolojik bozukluklarla bir ilişki göstermektedir. Araştırmacılardan Tamil Nadu Merkez Üniversitesi'nden doçent Kathiresan Shanmugam şöyle açıkladı: "Yüksek sıcaklıklarda derin kızartmanın çeşitli metabolik bozukluklarla bağlantılı olduğu görüldü, ancak derin kızartmanın etkisi üzerine uzun vadeli araştırmalar yapılmadı. Kızartılmış yağ tüketimi ve sağlığa zararlı etkileri. "Bildiğimiz kadarıyla, uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ takviyesinin birinci nesil yavrularda nörodejenerasyonu artırdığını bildiren ilk biziz."

#5
Foto - Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

Boş kalori eklemenin yanı sıra, yiyecekleri derin yağda kızartmak genellikle aynı yağın kızartma için yeniden kullanılmasını gerektirir. Yeniden kullanılması, yağın doğal antioksidanlarının ve sağlık yararlarının çoğunu ortadan kaldırmasına rağmen, hem evlerde hem de restoranlarda yaygın bir uygulamadır. Yeniden kullanılan yağ ayrıca akrilamid, trans yağ, peroksitler ve polar bileşikler gibi zararlı bileşenler de içerebilir. Araştırmanın bir parçası olarak, çalışmanın yazarları dişi farelerden oluşan bir koleksiyonu beş gruba ayırdı. Her gruba 30 gün boyunca ya tek başına standart yiyecek ya da günde 0,1 ml ısıtılmamış susam yağı, ısıtılmamış ayçiçek yağı, yeniden ısıtılmış susam yağı veya yeniden ısıtılmış ayçiçek yağı içeren yiyecek verildi. Yeniden ısıtılan yağlar, yeniden kullanılan kızartma yağını simüle etmeye sağlamıştı.

#6
Foto - Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

Diğer gruplarla karşılaştırıldığında, yeniden ısıtılmış susam veya ayçiçek yağı verilen kemirgenlerde karaciğerde oksidatif stres ve inflamasyonun arttığı görüldü. Aynı kemirgenler ayrıca kolonda, belirli bakterilerden salınan toksinler olan endotoksinler ve lipopolisakkaritlerde değişikliklere yol açan dikkate değer bir hasar sergiledi. Profesör Shanmugam; "Sonuç olarak, karaciğer lipit metabolizması önemli ölçüde değişti ve önemli beyin omega-3 yağ asidi DHA'nın taşınması azaldı. Bu da, yeniden ısıtılmış yağı tüketen farelerin ve yavrularının beyin histolojisinde görülen nörodejenerasyonla sonuçlandı."

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