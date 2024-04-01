Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

Boş kalori eklemenin yanı sıra, yiyecekleri derin yağda kızartmak genellikle aynı yağın kızartma için yeniden kullanılmasını gerektirir. Yeniden kullanılması, yağın doğal antioksidanlarının ve sağlık yararlarının çoğunu ortadan kaldırmasına rağmen, hem evlerde hem de restoranlarda yaygın bir uygulamadır. Yeniden kullanılan yağ ayrıca akrilamid, trans yağ, peroksitler ve polar bileşikler gibi zararlı bileşenler de içerebilir. Araştırmanın bir parçası olarak, çalışmanın yazarları dişi farelerden oluşan bir koleksiyonu beş gruba ayırdı. Her gruba 30 gün boyunca ya tek başına standart yiyecek ya da günde 0,1 ml ısıtılmamış susam yağı, ısıtılmamış ayçiçek yağı, yeniden ısıtılmış susam yağı veya yeniden ısıtılmış ayçiçek yağı içeren yiyecek verildi. Yeniden ısıtılan yağlar, yeniden kullanılan kızartma yağını simüle etmeye sağlamıştı.