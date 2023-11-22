Aman dikkat! Soğuklarda tüketimi arttı

Sıcak yendiği için künefeye talebin daha çok olduğunu söyleyen Geyik, “Sıcak yendiği için künefeye yoğunluğumuz var. Ancak katmere de rağbet var. Artık yürüyüşe çıkıp geliyor insanlar. Diyet bozan lezzetlere talep çok. Kış gelince diyet bitti. Yetişmeye çalışıyoruz” diye konuştu.