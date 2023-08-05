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Sağlık
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Aman dikkat sağlığımızla oynuyorlar! Bu dondurmalardan uzak durun

2023-08-05 10:46:47
Aman dikkat sağlığımızla oynuyorlar! Bu dondurmalardan uzak durun

Yaz aylarında en çok tüketilen tatlı olan dondurmada 'süt tozu' oyununa karşı vatandaşlar uyarıldı. Topu 3-5 liraya satılan dondurmalar için 'hile vardır' yorumu yapıldı.

#1
Foto - Aman dikkat sağlığımızla oynuyorlar! Bu dondurmalardan uzak durun

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da vatandaşlar serinlemek için dondurmaya talep gösteriyor. Dondurmacılar da, insan sağlığını tehdit eden ucuz dondurmalarda süt yerine süt tozu; meyve yerine de tatlandırıcı ve renklendiriciler kullanıldığını belirterek uyarıda bulundu.

#2
Foto - Aman dikkat sağlığımızla oynuyorlar! Bu dondurmalardan uzak durun

Dünyada üst üste sıcaklık rekorları kırılırken, Adana’da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sıcaklık gölgede 37 derece olarak ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 44 ila 47 derece arasında gösteriyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da serinlemek için dondurmaya yoğun talep gösteriyor. Ancak ucuz ve kalitesiz dondurmada süt yerine kullanılan süt tozu ile meyve yerine kullanılan tatlandırıcı ve renklendiriciler vatandaşların sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Hatta bazı dondurma üreticilerinin süt yerine süt tozu dahi kullanmayıp dondurmayı direkt su ile yaptığı ileri sürülüyor. Ayrıca fıstıklı dondurma yapılırken ise bazı üreticiler Antep fıstığı yerine bezelye, yeşile boyanmış yer fıstığı gibi ürünler kullanıyor. Gerçek dondurmacılar ise ham madde, işçilik ve kira gibi giderleri katınca 1 top dondurmanın en az 18-20 TL’den satılması gerektiğini, topu 2-3 liraya satılan dondurmalardan vatandaşların uzak durması gerektiğini söyledi.

#3
Foto - Aman dikkat sağlığımızla oynuyorlar! Bu dondurmalardan uzak durun

Adana’da uzun yıllardır dondurmacılık yapan Mustafa Polat, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Polat, “Adana çok sıcak ve insanlar hava sıcaklığında dondurmayla serinlemek istiyor. Ancak hal böyle olunca bazı kişiler hilelere başvuruyor. Vatandaşlarımız da burada dikkat etmeli. Dondurmada süt yerine süt tozu kullanan kişilerden dondurma almamalılar. Gerçek meyvenin yerine renklendirici ve tatlandırıcı kullanıyorlar. Bunun yerine vatandaşlar güvendikleri, bildikleri yerlerden dondurma almalılar. Hazır dondurmaları da önermiyoruz” dedi.

#4
Foto - Aman dikkat sağlığımızla oynuyorlar! Bu dondurmalardan uzak durun

Dondurma yaparken tamamen sudan üretim yapan kişilerinde olduğuna da dikkat çeken Polat, “1 kilogram dondurma 250 TL’den aşağı olmamalı. Ancak bazı yerlerde dondurmanın topu 3-5 liraya satılıyor. Orada mutlaka bir hile vardır. Fıstıklı dondurmada bezelye, meyveli dondurmada tatlandırıcı kullanıyorlar. Bazı kişiler süt yerine süt tozu kullanıyor ancak bazıları süt tozu dahi kullanmayıp su ile dondurmayı yapıyor. Bu ciddi anlamda insan sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlarımız sıcak günlerde serinleyim derken sağlığından olmasın” ifadelerini kullandı. Dondurma yemeye gelenlerden Zehra Güzel ise, “Bazı yerlerde süt yerine süt tozu kullanıldığını biliyorum. Geçtiğimiz günlerde dışarıda dondurma almak istedim topuna 3 TL dedi, ben de oraya güvenip dondurma almadım. Herkes buna dikkat etmeli” diye konuştu.

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