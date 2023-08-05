Aman dikkat sağlığımızla oynuyorlar! Bu dondurmalardan uzak durun

Dünyada üst üste sıcaklık rekorları kırılırken, Adana’da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sıcaklık gölgede 37 derece olarak ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 44 ila 47 derece arasında gösteriyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da serinlemek için dondurmaya yoğun talep gösteriyor. Ancak ucuz ve kalitesiz dondurmada süt yerine kullanılan süt tozu ile meyve yerine kullanılan tatlandırıcı ve renklendiriciler vatandaşların sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Hatta bazı dondurma üreticilerinin süt yerine süt tozu dahi kullanmayıp dondurmayı direkt su ile yaptığı ileri sürülüyor. Ayrıca fıstıklı dondurma yapılırken ise bazı üreticiler Antep fıstığı yerine bezelye, yeşile boyanmış yer fıstığı gibi ürünler kullanıyor. Gerçek dondurmacılar ise ham madde, işçilik ve kira gibi giderleri katınca 1 top dondurmanın en az 18-20 TL’den satılması gerektiğini, topu 2-3 liraya satılan dondurmalardan vatandaşların uzak durması gerektiğini söyledi.