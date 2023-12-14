Aman dikkat kışın tehlike artıyor!

Eskişehir’de özel bir direksiyon kursunda öğretmenlik yapan Cengiz Kapar, yağışlı havalarda 2 tekerlekli araçların kurallarına ve donanımına uygun kullanılmasının daha sağlıklı olacağını belirtti. Ayrıca bazı tedbirler alınması gerektiğini dile getiren Kapar, “Motosikletlerde ve bisikletlerde derin desenli kış lastikleri, scooterlarda ise pnömatik lastikler kullanılmalı. Güçlü fren sistemlerinin olması ve özellikle ABS’nin tercih edilmesi 2 tekerlik araçlardaki sürüş güvenliğini arttırır. Motosikletlerin biraz önce saydığımız tüm tedbirleri alması gerekiyor. Aktardığım tedbirlere uyarlarsa kış mevsiminde de güvenli bir şekilde sürüşlerine devam edebilirler. Bu noktada lastik seçiminin ve fren sisteminin önemine vurgu yapıyoruz. Bisiklet sürücüleri bu tedbirlerin yanı sıra kış aylarında sürüşlerine ekstra dikkat etmelidir” dedi.