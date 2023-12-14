Aman dikkat kışın tehlike artıyor!

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte yağışlar etkisini arttırıyor. Hafif sağanağın yanı sıra ülkenin pek çok noktasında önümüzdeki günlerde kar yağışları beklenirken, sürücü kursu öğretmenleri kış koşullarının etkili olduğu günlerde 2 tekerlekli araç kullanan vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Motosikletlerde ve bisikletlerde derin desenli kış lastiği, scooterlarda ise pnömatik lastikler kullanılması gerektiğini ifade eden direksiyon öğretmenleri, güçlü fren sistemlerinin önemine dikkat çekti. 2 tekerlekli araçların buzlu havalarda kesinlikle kullanılmaması gerektiğine vurgu yapan eğitimciler, yağışlı havalarda uygun teçhizatlarla hareket edilmesini ve tedbirli davranılmasını tavsiye etti.