Aman dikkat! Erken doğuma sebep olabilir

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kadın ve Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağanay Soysal, sıcak havaların özellikle hamileleri ve bebekleri etkilediğini söyleyerek, “Yüksek ateş, nabız artışı, sıvı kaybı, mide bulantısı, baş dönmesi ve ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve kramplar sıcak çarpmasının belirtileri arasında yer alır. Aşırı terlemeye bağlı dehidrasyon dediğimiz sıvı kaybı tansiyon düşmesine yol açabilir. Tansiyon düşmesi de gebelerde baş dönmesi ve bayılma şikayetleri ile karşımıza çıkabilir. Maalesef bunlar da istenmeyen kazalara, gebelerin düşüp yaralanmasına, anne ve bebek sağlığını tehdit eden olası komplikasyonların ortaya çıkmasına sebep olabilir” dedi.