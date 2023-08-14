Aman dikkat! Erken doğuma sebep olabilir

Yüksek sıcaklıklardan korunma yöntemlerine de değinen Soysal, “Güneş ışığının dik olduğu 11.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalı. Eğer çıkılacaksa gölge ve esintili yerler tercih edilmeli. Güneş ışığına direkt maruz kalmak sıvı kaybını daha da artıracaktır. Sıvı tüketimine mutlaka dikkat edilmeli ama buradaki sıvı tüketiminden kastımız; çay, kahve ve asitli içecekler değil. Gebeler günde ortalama 2 buçuk, 3 litre kadar su tüketmeliler. Sıvı tüketimin yetersiz olduğu durumlarda gebelerin rahimlerinde kasılmalar meydana gelebilir. Bu da erken doğum sancılarını ve düşük tehdidini tetikleyebilir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonları açısından da kolaylaştırıcı bir etkendir” ifadelerini kullandı.