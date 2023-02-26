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Sağlık
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Aman dikkat edin! Oysa sağlıklı olduğunu sanıyorduk

2023-02-26 16:08:36
Aman dikkat edin! Oysa sağlıklı olduğunu sanıyorduk

Uzmanlar, küflü baklagil ve kuruyemiş tüketmenin sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor.

#1
Foto - Aman dikkat edin! Oysa sağlıklı olduğunu sanıyorduk

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, olumsuz şartlar nedeniyle küflenen kuruyemiş ve baklagillerde oluşan aflatoksinin karaciğer, böbrek ve beyinde hasarlar bıraktığını söyledi.

#2
Foto - Aman dikkat edin! Oysa sağlıklı olduğunu sanıyorduk

Prof. Dr. Arıca, aflatoksinin özellikle kuruyemiş ve baklagillerde yoğun bir şekilde oluşabileceğini ifade etti. Üretim veya saklanma esnasında uygun şekilde saklanma şartları sağlanmaması ve nemle küf ve mantar oluşabildiğine değinen Prof. Dr. Arıca, “Küf aflatoksin üretebilir. Aflatoksin vücuda özellikle baklagillerden veya kuruyemişlerden aldığımız zaman karaciğer, böbrek ve beyinde hasarlar bırakabiliyor. Biliyoruz ki aflatoksin kaynatıldığında veya yüksek ısıda yok olmuyor. Bu nedenle kuruyemişlerde veya baklagiller yoluyla aflatoksin vücuda zehir olarak girdiği zaman 20-30 yıl kalabiliyor ve beyinde, karaciğerde, böbrekte kronik hasarlara yol açabiliyor” diye konuştu.

#3
Foto - Aman dikkat edin! Oysa sağlıklı olduğunu sanıyorduk

Kuruyemiş ve baklagillerin üretildiği veya saklandığı yerlerin uygun şekilde denetlenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Arıca, şöyle konuştu:

#4
Foto - Aman dikkat edin! Oysa sağlıklı olduğunu sanıyorduk

“Aflatoksin özellikle saklama koşullarının uygunsuz olduğu, nem oranının yüzde 65'in üzerine çıktığı depolarda yoğun bir şekilde, küf şeklinde veya mantar şeklinde çıkıyor. Hiçbir şekilde yok olmuyor. Yüksek dereceye çıktığı zaman veya kaynatıldığı zaman bir ürün aynı şekilde bu zehri üretmeye devam ediyor.”

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