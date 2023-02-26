Aman dikkat edin! Oysa sağlıklı olduğunu sanıyorduk

Prof. Dr. Arıca, aflatoksinin özellikle kuruyemiş ve baklagillerde yoğun bir şekilde oluşabileceğini ifade etti. Üretim veya saklanma esnasında uygun şekilde saklanma şartları sağlanmaması ve nemle küf ve mantar oluşabildiğine değinen Prof. Dr. Arıca, “Küf aflatoksin üretebilir. Aflatoksin vücuda özellikle baklagillerden veya kuruyemişlerden aldığımız zaman karaciğer, böbrek ve beyinde hasarlar bırakabiliyor. Biliyoruz ki aflatoksin kaynatıldığında veya yüksek ısıda yok olmuyor. Bu nedenle kuruyemişlerde veya baklagiller yoluyla aflatoksin vücuda zehir olarak girdiği zaman 20-30 yıl kalabiliyor ve beyinde, karaciğerde, böbrekte kronik hasarlara yol açabiliyor” diye konuştu.