2023-11-28 12:11:41 Aman dikkat! Cezası 100 bin lira! İşte 7 soruda kısa dönem kiralama kanunu!
Evlerin turizm amaçlı olarak kısa dönem kiralanmasına sınırlamalar getiren kanun, 2 Kasım 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Mehmet Aslan, kiracının alt kiralama yapmasını engelleyen düzenleme ile birlikte kısa dönemli kiralama yapmak isteyen ev sahiplerine Bakanlık’tan izin belgesi zorunluluğu geldiğini söyledi. Yeni kanunu 7 soruda özetleyen Hukukçu Mehmet Aslan, izin belgesiz kiralama yapanlara konut başına 100 bin lira ceza verileceğini açıkladı.