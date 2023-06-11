Aman dikkat! Bu balık zehirli

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk arasında "dragon" ve "çarpan" olarak bilinen trakonya balığı, balıkçıların oltalarına ve ağlarına takıldı. Son günlerde ağlarına çok sık bir şekilde trakonya balığı takıldığını ve büyük bir özenle balığı uzaklaştırdıklarını ifade eden balıkçılar, deniz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları da uyardı. Denize kıyısı olan bazı şehirlerde yüzme mesafesinin uzun olması sebebiyle balıkla temas ihtimalinin olduğunu söyleyen balıkçılar, böyle yerlerde ayakkabı ile denize girilmesi gerektiğini ifade ettiler.