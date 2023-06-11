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Yaşam
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Aman dikkat! Bu balık zehirli

2023-06-11 13:55:49
Aman dikkat! Bu balık zehirli

Zonguldaklı balıkçıların ağına zehirli trakonya takıldı.

#1
Foto - Aman dikkat! Bu balık zehirli

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk arasında "dragon" ve "çarpan" olarak bilinen trakonya balığı, balıkçıların oltalarına ve ağlarına takıldı. Son günlerde ağlarına çok sık bir şekilde trakonya balığı takıldığını ve büyük bir özenle balığı uzaklaştırdıklarını ifade eden balıkçılar, deniz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları da uyardı. Denize kıyısı olan bazı şehirlerde yüzme mesafesinin uzun olması sebebiyle balıkla temas ihtimalinin olduğunu söyleyen balıkçılar, böyle yerlerde ayakkabı ile denize girilmesi gerektiğini ifade ettiler.

#2
Foto - Aman dikkat! Bu balık zehirli

Karadeniz'de balığın genellikle kıyıdan 150 metre açıkta olduğunu söyleyen 30 yıllık balıkçı Şenol Baykan, "Bu ejder balığı aynı zamanda. Denizde insan gördüğü zaman yanaşır. Dikenleri var etrafında. Size yanaşır ve sürtünmeye kalkar. Dikenleri batırdığı zaman çarpan balığından daha çok zehri var. Hastaneye yetiştirilmediğiniz takdirde o anda ölebilirsiniz. Çok zehirli balıktır. Şu anda Kdz. Ereğli'de çoğalmaya başladı. Her ağa, her oltaya gelmeye başladı. Vatandaşlarımızın da bu balığa karşı dikkat etmesi gerekir" dedi.

#3
Foto - Aman dikkat! Bu balık zehirli

Öte yandan, zehir salgılaması nedeniyle ticari bir değeri bulunmayan balığın öldükten sonra bile zehrinin aktif olduğu öğrenildi.

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