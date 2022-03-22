2022-03-22 14:39:56 Aman dikkat! Arıtılmayan atık su tehlike saçıyor
Evlerde, tarımsal alanlarda ve iş yerleri gibi yerlerde kullanıldıktan sonra oluşan sular atık su olarak tanımlanıyor. Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayideki hızlı gelişmenin su kirliliğine neden olduğunu belirten uzmanlar, su kirliliğinin tifo, kolera, hepatit gibi bulaşıcı hastalıklarla insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiğini söylüyor. Uzmanlar, atık suların uygun tekniklerle arıtılarak yeniden kullanımının mümkün olduğunu ifade ediyor.