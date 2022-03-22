Aman dikkat! Arıtılmayan atık su tehlike saçıyor

Bekletilen atıksularda mikroorganizmalar artıyor Öğretim Görevlisi İnci Karakaş, atık suları en zararlı şeklinde nitelendirebilmek için içeriklerinin bilinmesi gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Hastalık oluşturabilecek mikrobiyal yükü çok fazla ve toksik birçok bileşen içeren atık sular çok tehlikeli olup, çevre ve insan sağlığını tehtit ediyor. Arıtılmadan alıcı ortamlara bırakılan atıksularda mikrooganizmaların faaliyetleri sonrasında H2S, CH4, CO2 ve CO gibi bazı zararlı gazlar oluşuyor. Atık sular birçok hastalığa neden olan mikroorganizmaları barındırıyor ve atık suların bekletilmesi esnasında da mikroorganizmalar sayıca artmaya devam ediyor. Atık su ayrıca zararlı kimyasalları ve ağır metalleri de içeriyor. Bu sebeple atık sular çeşitli çevre ve sağlık sorunlarının nedenidir. Arıtılmış veya arıtılmamış atık sular nehirlere, akarsulara, göllere, denizlere ve okyanuslara, bazen de yeraltı suyuna veriliyor ve oradan da içme ve kullanma maksatlı kuyu suyuna kadar giriyor. Arıtılmamış atık su veya iyi arıtılmamış atık suyun, yüzeysel ve yüzey altı suyuna karışması durumunda önemli sağlık riskleri meydana geliyor.”