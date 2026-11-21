FİİLİ KM KONTROLÜ YAPILIYOR Ankara Üniversitesi ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Otomotiv Ticaretinde Gelecek, Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Sektör Buluşması'nda konuşan Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Daire Başkanı İsmail Tüfekci, 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinin pandemi döneminde araç arzındaki sıkıntılardan kaynaklı olarak yapıldığını, şimdi ise araç arzında bir sıkıntı bulunmadığını kaydetti. Çalışmayı uzatma ya da sonlandırma yetkisinin Ticaret Bakanı'nda olduğunu anlatan Tüfekci, 1 Ocak 2027 öncesinde yeni kararın açıklanacağını ifade etti. Tüfekci, "6001 kilometre kontrolünü doğrudan sistem üzerinden takip edemiyoruz. Noterlerimiz aracılığıyla teslim tarihinden itibaren olan 6 aylık süreyi takip edebiliyoruz, kilometre bazlı bir kontrol yapamıyoruz. Bunu şikâyet gelirse denetimle tespit ediyoruz. Aykırı durum varsa ilgili işletmeye yasağı delmeye çalıştığı için ceza uyguluyoruz.