TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK BİRİKİMİNDEN YARARLANMAK İSTİYORLAR Sierra Leone'nin ilk İnovasyon Başsorumlusu olarak da görev yapan Sengeh, Türkiye ziyaretleri sırasında teknoloji şirketleriyle önemli temaslar gerçekleştirdiğini anlattı. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında havacılık ve insansız hava araçları sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Sengeh, görüşmelerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sağladığını ifade etti. Ülkelerin dijital altyapılarını ortak kullanabilmelerine imkan tanıyan "veri elçilikleri" yaklaşımına da değinen Sengeh, Türkiye ile yeni işbirlikleri geliştirmek istediklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Gelecek dijitalde. Halihazırda yaptığımız pek çok şey dijital ortamda gerçekleşiyor. Uzmanlığımızı, teknolojimizi ve altyapımızı paylaşabilmeliyiz. Dijital altyapının paylaşımı konusunda Türkiye gibi ülkelerle işbirliğimizi artırarak sürdüreceğiz."