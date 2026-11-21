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Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'den Türkiye'ye yeni yatırım çağrısı geldi. Başkent Freetown'da düzenlenen Batı Afrika Yatırım ve Entegrasyon Zirvesi'nde (WAIIS 2026) AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sierra Leone Kıdemli Bakanı David Moinina Sengeh, Türk şirketlerinin ülkelerinde hayata geçirdiği projelerden övgüyle söz etti.
TÜRKLERDEN 270 MİLYON DOLARLIK HAVALİMANI YATIRIMI Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio yönetiminin Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiğini kaydeden Sengeh, Türk yatırımcıların havacılıktan madenciliğe, turizmden konaklama sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösterdiğini belirtti. Freetown Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilen 270 milyon dolarlık yatırımın yanı sıra Julius Maada Bio Uluslararası Konferans Merkezi ve beş yıldızlı otel projelerini örnek gösteren Sengeh, şu ifadeleri kullandı: "Bütün bu alanlarda gördüğümüz şey, bunların yalnızca vaatlerden ibaret olmadığı. Yatırımlar yapılmış durumda. Bu tesisleri halihazırda kullanıyoruz."
TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK BİRİKİMİNDEN YARARLANMAK İSTİYORLAR Sierra Leone'nin ilk İnovasyon Başsorumlusu olarak da görev yapan Sengeh, Türkiye ziyaretleri sırasında teknoloji şirketleriyle önemli temaslar gerçekleştirdiğini anlattı. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında havacılık ve insansız hava araçları sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Sengeh, görüşmelerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sağladığını ifade etti. Ülkelerin dijital altyapılarını ortak kullanabilmelerine imkan tanıyan "veri elçilikleri" yaklaşımına da değinen Sengeh, Türkiye ile yeni işbirlikleri geliştirmek istediklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Gelecek dijitalde. Halihazırda yaptığımız pek çok şey dijital ortamda gerçekleşiyor. Uzmanlığımızı, teknolojimizi ve altyapımızı paylaşabilmeliyiz. Dijital altyapının paylaşımı konusunda Türkiye gibi ülkelerle işbirliğimizi artırarak sürdüreceğiz."
8 SAATTE ŞİRKET KURMA İMKANI Yabancı yatırımcıların önündeki bürokratik engelleri azaltmaya yönelik düzenlemeler hakkında da bilgi veren Sengeh, izin, ruhsat ve vergi işlemlerinin Ulusal Yatırım Kurulu aracılığıyla tek merkezden yürütülebildiğini belirtti. Şirket kuruluş işlemlerinin internet ortamına taşındığını kaydeden Sengeh, yeni sistem sayesinde yaklaşık 8 saat içerisinde şirket kurulabildiğini açıkladı.
BATI AFRİKA'YI TEK YATIRIM PAZARINA DÖNÜŞTÜRECEK ÖNERİ Cumhurbaşkanı Bio'nun zirvede Batı Afrika ülkeleri için ortak bir çevrim içi şirket kayıt sistemi önerdiğini aktaran Sengeh, bu uygulamayla ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım faaliyetlerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Sengeh, önerinin hayata geçirilmesi halinde Liberya'da kayıtlı bir şirketin gerekli ücretleri ödeyerek Sierra Leone'de yeniden şirket kurmasına gerek kalmadan faaliyet gösterebileceğini ifade etti.
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