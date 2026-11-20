Trump petrol fiyatları için tek nedeni açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının İran ile anlaşmaya da bağlı olduğunu söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının İran ile anlaşmaya da bağlı olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.
Dünyanın yakından takip ettiği petrol fiyatlarına ilişkin önemli mesajlar veren Trump İran'ı işaret etti.
ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı: "Petrol fiyatları İran ile anlaşmaya da bağlı fakat İran, benim kabul edebileceğim bir anlaşma istemiyor. Ben gerçek bir anlaşma yapmak istiyorum"
"Petrol fiyatları İran ile anlaşmaya da bağlı fakat İran, benim kabul edebileceğim bir anlaşma istemiyor. Ben gerçek bir anlaşma yapmak istiyorum"
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