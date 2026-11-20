Aksaray Belediyesinin emekleriyle ayağa kalkan külliye içerisinde, çocukların da zaman geçireceği üniteler ve birimlerin olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Dolayısıyla çocuk eskiden olduğu gibi cami merkezli bir sosyal hayat içerisinde, caminin gölgesinde yetişiyor. Dünyada bu kadar savaş varken Gazze'de soykırım, Filistin'de soykırım, kuzeyimizde savaş, İran'a karşı savaş var. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Yani dünyada soykırımların devam ettiği, kimsenin bunları durduramadığı, üç büyük devlet başkanının bir araya gelip 'Birleşmiş Milletler Reformu'na ihtiyaç var.' dediği bir dünyada yaşıyoruz."