Dünyanın, her bir insanı şerefli, eşref-i mahlukat olarak gören bir zihniyete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu vesileyle inşallah buradaki bu külliye, buraya gelecek insanlar, özellikle çocuklarımız, gençlerimiz bir caminin gölgesinde oturdukları zaman arkadaşlarıyla sohbet ettikleri zaman inşallah yeniden Somuncu Baba'yı hatırlarlar, Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı düşünürler. Yeniden bu topraklarda ve bütün dünyada barışı egemen kılabilmek için bizim çalışmamız lazım. Bizim birbirimize tebessüm etmemiz, dua etmemiz, birbirimizi sevmemiz lazım. İnsanların birbirine yeniden iyiyi, güzeli anlattığı zamanlara ihtiyacımız var. Onların hasretini çekiyoruz. Bunu başarabilmek duasıyla hayırlı uğurlu olsun. Belediye başkanımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."