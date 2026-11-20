Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre, erkekler futbolunda en üst ligde yer alan tüm spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki işlem ve faaliyetleri genel denetime tabi tutulacak. Basında yer alan haberlere göre bu kapsamda 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Galatasaray'da başlayacak incelemede, kulübün transferler nedeniyle yasal borçlanma sınırını aştığı ve gelecek yıllara ait gelirlerini temlik ettiği iddiaları ele alınacak. Kanuna aykırılık tespit edilmesi halinde yöneticiler için hapis cezası, şahsi sorumluluk ve kayyım atanması gibi yaptırımlar gündeme gelebilecek. Ancak Galatasaray hakkında şu an için verilmiş bir kayyım kararı bulunmuyor. İşte Galatasaray'daki denetim sürecine dair bilinenler.