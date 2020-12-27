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Altından yol geçen 5 katlı bina görenleri hayrete düşürüyor

2020-12-27 07:52:59
Altından yol geçen 5 katlı bina görenleri hayrete düşürüyor

Samsun İlkadım'da bulunan 5 katlı bir bina adeta görenleri hayrete düşürüyor ve akıllara "bu binayı yapan müteahhit kör oldu" cümlesini getiriyor. İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor. Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 8 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu. Sokak üzerinde evleri bulunan vatandaşlar ise sokakların açılmasıyla birlikte evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı buldu. İlk kez apartmanın altından geçen vatandaşların dikkatini çeken sokakta oturan bazı vatandaşlar, verilen hizmet karşısında yetkililere teşekkür etti.

#1
Foto - Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 katlı binanın altından geçen sokak, görenleri hayrete düşürüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 katlı binanın altından geçen sokak, görenleri hayrete düşürüyor.

#2
Foto - Kökçüoğlu Mahallesi'nde çıkmaz sokak olan Hisar Sokağı'nı 12. Ada Türkleri Sokağı'na bağlamak isteyen vatandaşlar, ilginç bir yöntem buldu.

Kökçüoğlu Mahallesi'nde çıkmaz sokak olan Hisar Sokağı'nı 12. Ada Türkleri Sokağı'na bağlamak isteyen vatandaşlar, ilginç bir yöntem buldu.

#3
Foto - Beş katlı yüksek girişli binanın altından kestirme yol açan mahalleliler, İlkadım Belediyesine müracaat ederek yol üzerine merdiven yaptırdı. Binanın altından çıkmaz sokağı diğer sokağa bağlayan yol, ilgi çekiyor.

Beş katlı yüksek girişli binanın altından kestirme yol açan mahalleliler, İlkadım Belediyesine müracaat ederek yol üzerine merdiven yaptırdı. Binanın altından çıkmaz sokağı diğer sokağa bağlayan yol, ilgi çekiyor.

#4
Foto - Apartman sakinlerinden Necla Batur, 13 yıl önce sokaklarının çıkmaz olması nedeniyle çözüm aradıklarını, ve apartmanın altından yol geçirerek bu durumu çözdüklerini söyledi.

Apartman sakinlerinden Necla Batur, 13 yıl önce sokaklarının çıkmaz olması nedeniyle çözüm aradıklarını, ve apartmanın altından yol geçirerek bu durumu çözdüklerini söyledi.

#5
Foto - Yolun ilginç olduğunu ifade eden Batur,

Yolun ilginç olduğunu ifade eden Batur, "Yoldan geçenler dönüp dönüp bakıyor. Bizim de tuhafımıza gidiyor ama kestirme yolu böyle yapabildik. Yolun açılması doğal gaz faturalarımızı da arttırdı.

#6
Foto - Çünkü daha önce rüzgar almayan sokak artık rüzgarsız gün görmüyor. Hatta binanın altına köpük yaptık ama yine de faturayı düşüremedik.

Çünkü daha önce rüzgar almayan sokak artık rüzgarsız gün görmüyor. Hatta binanın altına köpük yaptık ama yine de faturayı düşüremedik.

#7
Foto - Bu binayı yaparken müteahhit ne düşündü, nasıl yaptı bilmiyoruz ama gelen giden bir daha bakıyor ve nasıl yapıldığını soruyorlar.

Bu binayı yaparken müteahhit ne düşündü, nasıl yaptı bilmiyoruz ama gelen giden bir daha bakıyor ve nasıl yapıldığını soruyorlar." dedi.

#8
Foto - Osman Batur ise mahallede bu şekilde iki sokak bulunduğunu belirtti.

Osman Batur ise mahallede bu şekilde iki sokak bulunduğunu belirtti.

#9
Foto - Çıkmaz sokağın bitiminde ev olduğunu vurgulayan Serdar Turgut ise şunları syledi;

Çıkmaz sokağın bitiminde ev olduğunu vurgulayan Serdar Turgut ise şunları syledi;

#10
Foto - Belediyeye de apartman altına merdiven yaptı. Binanın altında yol alması biraz komik bir durum.

Belediyeye de apartman altına merdiven yaptı. Binanın altında yol alması biraz komik bir durum."

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