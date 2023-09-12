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Altından katbekat daha değerli: Türkiye'de 50 milyar dolara çıkan rezerv! Diaspor kristali dünyanın en değerli madeni

2023-09-12 00:25:10
Altından katbekat daha değerli: Türkiye'de 50 milyar dolara çıkan rezerv! Diaspor kristali dünyanın en değerli madeni

Son yıllarda, Türkiye'de çıkarılan ve benzeri olmayan bir değerli taş olan Diaspor Kristali ön plana çıkıyor. Bu taş nadirliği ve ışığa göre renk değiştirme özelliğiyle özellikle dikkat çekiyor. Uzmanlar, Diaspor Kristali'nin altına ve elmasa kıyasla 10 bin kat daha nadir olduğunu belirtiyor. Bu büyük nadirlik, kristalin değerini arttırarak hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görmesine neden oluyor. Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv olduğu tahmin ediliyor.

#1
Foto - Altından katbekat daha değerli: Türkiye'de 50 milyar dolara çıkan rezerv! Diaspor kristali dünyanın en değerli madeni

Muğla'nın Milas ilçesi diaspor kristalinin çıkarıldığı yer olarak ön plana çıktı. Bu bölgedeki madenlerden gram gram çıkarılan kristalin sadece yüzde 2'si işlenebilir niteliktedir. Bu da diaspor kristalinin nadirliğini ve değerini daha da artırıyor. Diaspor kristalinin en çekici özelliği ise ışığa göre renk değiştirmesi olarak biliniyor.

#2
Foto - Altından katbekat daha değerli: Türkiye'de 50 milyar dolara çıkan rezerv! Diaspor kristali dünyanın en değerli madeni

Son zamanlarda diaspor kristaline olan ilginin artmasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı mücevherat firmaları bu nadir taşı kullanarak farklı tasarımlar oluşturuyor. Diaspor kristalinin Türkiye'nin mücevherat endüstrisinde önemli bir yeri bulunuyor ve bu taşın değeri gün geçtikçe artırıyor. Bu özellik kristalin farklı ışık kaynaklarına maruz kaldığında renk tonunun değişmesine neden oluyor.

#3
Foto - Altından katbekat daha değerli: Türkiye'de 50 milyar dolara çıkan rezerv! Diaspor kristali dünyanın en değerli madeni

Bu özelliğiyle diaspor kristali insanların ilgisini çekmekte ve mücevher sektöründe değerli bir taş olarak talep görüyor. 50 MİLYAR DOLARLIK REZERV BULUNUYOR! Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv olduğu belirtiliyor. Üstelik bu değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. takvimin aktardığı ahberde: Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.

#4
Foto - Altından katbekat daha değerli: Türkiye'de 50 milyar dolara çıkan rezerv! Diaspor kristali dünyanın en değerli madeni

3'Ü ÜLKEMİZDE BULUNUYOR! Değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.

#5
Foto - Altından katbekat daha değerli: Türkiye'de 50 milyar dolara çıkan rezerv! Diaspor kristali dünyanın en değerli madeni

YÜZDE 2'Sİ İŞLENEBİLİYOR! Gram gram çıkarılan kristalin sadece yüzde 2'si işlenebiliyor. Diaspor kristali diğer madenler gibi tonlarca çıkarılmıyor. Gram gram çıkarılıyor. Dünyada çok değerli bir maden. Her işçi taşın, çamurun içinde diaspor kristalini bulmak için çalışıyor. Madenden yılda ortalama 750 kilogram diaspor kristali çıkarılıyor. Çıkarılan kristalin ise yüzde 2'si işlenebiliyor. DÜNYAYA AÇILIYOR! Dünyada bilinen 300 değerli taştan biri olan diaspor kristali, son yıllarda mücevher ve takı sektörünün dikkatini çekmeye başladı.

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