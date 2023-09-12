Altından katbekat daha değerli: Türkiye'de 50 milyar dolara çıkan rezerv! Diaspor kristali dünyanın en değerli madeni

Son yıllarda, Türkiye'de çıkarılan ve benzeri olmayan bir değerli taş olan Diaspor Kristali ön plana çıkıyor. Bu taş nadirliği ve ışığa göre renk değiştirme özelliğiyle özellikle dikkat çekiyor. Uzmanlar, Diaspor Kristali'nin altına ve elmasa kıyasla 10 bin kat daha nadir olduğunu belirtiyor. Bu büyük nadirlik, kristalin değerini arttırarak hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görmesine neden oluyor. Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv olduğu tahmin ediliyor.