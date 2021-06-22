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Ekonomi
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Altın fiyatlarında ivme tersine döndü!

2021-06-22 20:22:47
Altın fiyatlarında ivme tersine döndü!

Serbest piyasaların ikinci işlem günü geride kalırken anlık ve canlı altın fiyatları kritik seviyenin altına indi. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan gram altın fiyatı bugün düşüşe geçti. Çeyrek altın fiyatı da gram altına paralel olarak düşüş eğilimi gösteriyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları için de ivme tersine döndü. Serbest piyasada bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, 22 Haziran 2021 Salı altın alış satış fiyatı...

#1
Foto - Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor.

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor.

#2
Foto - ATA ALTIN FİYATLARI- Alış: 3.261,00 Satış: 3.326,00

ATA ALTIN FİYATLARI- Alış: 3.261,00 Satış: 3.326,00

#3
Foto - CUMHURİYET ALTIN FİYATI - Alış: 3.290,00 Satış: 3.339,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATI - Alış: 3.290,00 Satış: 3.339,00

#4
Foto - GRAM ALTIN FİYATI - Alış: 496,09 Satış: 496,15

GRAM ALTIN FİYATI - Alış: 496,09 Satış: 496,15

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI - Alış: 804,00 Satış: 818,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI - Alış: 804,00 Satış: 818,00

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATLARI - Alış: 1.609,00 Satış: 1.635,00

YARIM ALTIN FİYATLARI - Alış: 1.609,00 Satış: 1.635,00

#7
Foto - 22 AYAR BİLEZİK FİYATI - Alış: 448,00 Satış: 479,33

22 AYAR BİLEZİK FİYATI - Alış: 448,00 Satış: 479,33

#8
Foto - TAM ALTIN FİYATI - Alış: 3.173,85 Satış: 3.238,22

TAM ALTIN FİYATI - Alış: 3.173,85 Satış: 3.238,22

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