Altın fiyatlarında ivme tersine döndü!

Serbest piyasaların ikinci işlem günü geride kalırken anlık ve canlı altın fiyatları kritik seviyenin altına indi. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan gram altın fiyatı bugün düşüşe geçti. Çeyrek altın fiyatı da gram altına paralel olarak düşüş eğilimi gösteriyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları için de ivme tersine döndü. Serbest piyasada bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, 22 Haziran 2021 Salı altın alış satış fiyatı...