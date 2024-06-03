Altında düşüş sürüyor!

Peş peşe rekorlar kırması beklenen ons ve gram altın pazartesi günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın düşüşte. Mayıs ayının son haftasında çakılan altın Haziran ayına da düşüşle başladı. Peki altın yatırımcıları için bu bir fırsat mı? Gram altın dün piyasalarda 2.412,19 TL'den, çeyrek altın 3.976 TL'den, yarım altın ise 7.944 TL'den kapanış yaptı. Peki 1 Mayıs 2024 Haziran cumartesi günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.