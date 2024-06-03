2024-06-03 12:11:54 Altında düşüş sürüyor!
Uzmanlar ons altının bu yıl içerisinde 3 bin doları göreceğini tahmin ediyor. Ancak Mayıs ayının son haftasında altın fiyatları düşüşe geçti. Altında beklenen sıçrama gerçekleşecek mi? Altına yatırım yapacaklar için yeni bir fırsat mı oluştu? Altın fiyatları ne zaman yükseliş ivmesini yakalayacak? Altın alıp satacaklar piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada 3 Haziran 2024 Pazartesi günü altın fiyatları.