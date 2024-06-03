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Ekonomi
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Altında düşüş sürüyor!

2024-06-03 12:11:54
Altında düşüş sürüyor!

Uzmanlar ons altının bu yıl içerisinde 3 bin doları göreceğini tahmin ediyor. Ancak Mayıs ayının son haftasında altın fiyatları düşüşe geçti. Altında beklenen sıçrama gerçekleşecek mi? Altına yatırım yapacaklar için yeni bir fırsat mı oluştu? Altın fiyatları ne zaman yükseliş ivmesini yakalayacak? Altın alıp satacaklar piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada 3 Haziran 2024 Pazartesi günü altın fiyatları.

#1
Foto - Altında düşüş sürüyor!

Altın fiyatları rekor seviyeleri gördü, spot altın Pazartesi günü ons başına 2.449,89 dolarlık yeni bir zirveye ulaştı. Gümüş de, bakır gibi geçen mayıs ayı başında son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Ancak daha sonra düşüşe geçti.

#2
Foto - Altında düşüş sürüyor!

Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Altın Mayıs ayının son haftasında altın fiyatları dibi gördü; düşüş hafta boyu devam etti.

#3
Foto - Altında düşüş sürüyor!

Peş peşe rekorlar kırması beklenen ons ve gram altın pazartesi günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın düşüşte. Mayıs ayının son haftasında çakılan altın Haziran ayına da düşüşle başladı. Peki altın yatırımcıları için bu bir fırsat mı? Gram altın dün piyasalarda 2.412,19 TL'den, çeyrek altın 3.976 TL'den, yarım altın ise 7.944 TL'den kapanış yaptı. Peki 1 Mayıs 2024 Haziran cumartesi günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

#4
Foto - Altında düşüş sürüyor!

3 HAZİRAN 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR? Dolar alış satış : 32.0190 TL / 32.0790 TL Euro alış satış: 34.6660 TL / 34.8140 TL Sterlin alış satış: 40.4690 TL / 40.8110 TL 3 HAZİRAN 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR? Dolar alış satış : 32,1795 TL / 32,1923 TL Euro alış satış: 34,9509 TL / 34,9961 TL Sterlin alış satış: 41,0231 TL / 41,0804 TL GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış / satış: 2.404,08 TL / 2.404,47 TL

#5
Foto - Altında düşüş sürüyor!

ONS ALTIN NE KADAR? Ons altın alış / satış: 2.322,06 Dolar / 2.322,45 Dolar ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın alış / satış: 3.904 TL / 3.956 TL YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın alış / satış: 7.832 TL / 7.907 TL CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını alış / satış: 15.617 TL / 15.765 TL GREMSE ALTIN NE KADAR? Gremse altın alış / satış: 38.692,72 TL / 39.562 TL ATA ALTIN NE KADAR? Ata altın alış / satış: 15.960,75 TL / 16.357,13 TL GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 3 HAZİRAN 2024 Gram altın alış satış : 2397.49 TL / 2397.49 TL Çeyrek altın alış satış: 3903 TL / 3956 TL Yarım altın alış satış: 7830 TL / 7904 TL

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