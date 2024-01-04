  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

MOSSAD’ın mülteci maskesi düştü! Her fotoğrafa 100 dolar ödemişler! MİT operasyonunda şok detaylar

Meteoroloji illeri tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

HÜDA Par yerel seçimlere ilişkin ittifak kararını tüm Türkiye'ye duyurdu

Yahudi lobisi yine düdüğü çaldı! Parayı basıp değiştirdiler

Uzman çavuşun gizemli ölümü! İhtimaller azaldı, artık tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

İtalyanlardan Sanchez yorumu: O ismi devreye almaları gerekecek: Flaş karar olsa gerek...

Süper Kupa'daki büyük oyunu açıkladılar: 'Süper Kupa'nın akıbeti belli oldu: İşte oynanacak ilk şehir adayı!

Mısırlı Sabır Meşhur Süper Kupa'daki büyük oyunu açıkladı: O şehirleri almak için fitne çıkarıldı

Görenler şaştı kaldı! O yıldız için başvuru şartları belli oldu: Sancak Başkan’dan Niang uyarısı…
Ekonomi
33
Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

2024-01-04 08:06:51
Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Dünyanın en çok altın rezervine sahip olan 40 ülkesi açıklandı.

#1
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin altın rezervleri 431,1 ton olarak kaydedildi.

#2
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Bu rakamlarla birlikte Türkiye pek çok dev ülkeyi geride bırakmış oldu. Bakın bu listede Türkiye kaçıncı sırada...

#3
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

• Irak: 96,4 ton • BIS: 102,0 ton

#4
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

• Romanya: 103,6 ton

#5
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

• Güney Kore: 104,4 ton

#6
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

• Yunanistan: 114,1 ton

#7
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Libya: 116,6 ton

#8
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Meksika:119,9 ton

#9
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Mısır: 125,0 ton

#10
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

G.Afrika: 125,3 ton

#11
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

İsveç: 125,7 ton

#12
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Brezilya: 129,7 ton

#13
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Singapur: 153,8 ton

#14
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Filipinler: 156,3 ton

#15
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Venezuela: 161,2 ton

#16
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Cezayir: 173,6 ton

#17
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Polonya: 228,7 ton

#18
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Tayland: 244,2 ton

#19
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Avusturya: 280,0 ton

#20
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

İspanya: 281,6 ton

#21
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Lübnan: 286,8 ton

#22
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

İngiltere: 310,3 ton

#23
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

• S.Arabistan: 323,1 ton • Özbekistan: 337,5 ton • Kazakistan 368,1 ton • Portekiz: 382,6 ton • Tayvan: 423,6 ton

#24
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Türkiye: 431,1 ton

#25
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

ECB: 504,8 ton

#26
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Hollanda: 612,5 ton

#27
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Hindistan: 760,4 ton

#28
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Japonya: 846,0 ton

#29
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

İsviçre: 1.040,0 ton

#30
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

• Çin: 1.948,3 ton • Rusya: 2.298,5 ton • Fransa: 2.436,3 ton • İtalya: 2.451,8 ton

#31
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

IMF: 2.814,0 ton Almanya: 3.358,5 ton

#32
Foto - Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

ABD: 8.133,5 ton

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı mesajının ardından ABD'den dikkat çeken çıkışı!
Gündem

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı mesajının ardından ABD'den dikkat çeken çıkışı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından dikkat çeken bir F-16 savaş uçağı açıklaması geldi.
Cezaevini boylayabilir! Galatasaraylı Altaylı'ya ultraslan tokadı
Gündem

Cezaevini boylayabilir! Galatasaraylı Altaylı'ya ultraslan tokadı

Ortalıkta 'gazetecim' diye dolanan Fatih Altaylı ultraslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı. ..
Abdurrahman Uzun resmen çıldırdı: Ulan denyolar
Gündem

Abdurrahman Uzun resmen çıldırdı: Ulan denyolar

Gazeteci Abdurrahman Uzun, Türkiye gündeminin Gazze olmaktan çıktığını söyleyerek Fatih Altaylı, Mustafa Sandal, tokat atan çocuk gibi isiml..
MOSSAD ajanlarının ifadeleri alınıyor! Filistin destekçilerini fişlemişler...
Gündem

MOSSAD ajanlarının ifadeleri alınıyor! Filistin destekçilerini fişlemişler...

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’a çalıştıkları gerekçesi ile MİT unsurları tarafından çökertilen casus ağındaki 34 kişinin sorgusu başl..
Son dakika! Yargıtay'dan Can Atalay için yeni karar
Gündem

Son dakika! Yargıtay'dan Can Atalay için yeni karar

Son dakika... Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili ikinci ihlal kararına da uyulmamasına karar verdi.

Diyarbakır surlarına asılan Tevhid bayrağı Oda TV'yi rahatsız etti!
Medya

Diyarbakır surlarına asılan Tevhid bayrağı Oda TV'yi rahatsız etti!

Diyarbakır surlarına asılan üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrak Oda TV ve bazı sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23