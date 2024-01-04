2024-01-04 08:06:51 Altın zengini olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...
Dünyanın en çok altın rezervine sahip olan 40 ülkesi açıklandı.
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Dünyanın en çok altın rezervine sahip olan 40 ülkesi açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin altın rezervleri 431,1 ton olarak kaydedildi.
Bu rakamlarla birlikte Türkiye pek çok dev ülkeyi geride bırakmış oldu. Bakın bu listede Türkiye kaçıncı sırada...
• Irak: 96,4 ton • BIS: 102,0 ton
• Romanya: 103,6 ton
• Güney Kore: 104,4 ton
• Yunanistan: 114,1 ton
Libya: 116,6 ton
Meksika:119,9 ton
Mısır: 125,0 ton
G.Afrika: 125,3 ton
İsveç: 125,7 ton
Brezilya: 129,7 ton
Singapur: 153,8 ton
Filipinler: 156,3 ton
Venezuela: 161,2 ton
Cezayir: 173,6 ton
Polonya: 228,7 ton
Tayland: 244,2 ton
Avusturya: 280,0 ton
İspanya: 281,6 ton
Lübnan: 286,8 ton
İngiltere: 310,3 ton
• S.Arabistan: 323,1 ton • Özbekistan: 337,5 ton • Kazakistan 368,1 ton • Portekiz: 382,6 ton • Tayvan: 423,6 ton
Türkiye: 431,1 ton
ECB: 504,8 ton
Hollanda: 612,5 ton
Hindistan: 760,4 ton
Japonya: 846,0 ton
İsviçre: 1.040,0 ton
• Çin: 1.948,3 ton • Rusya: 2.298,5 ton • Fransa: 2.436,3 ton • İtalya: 2.451,8 ton
IMF: 2.814,0 ton Almanya: 3.358,5 ton
ABD: 8.133,5 ton
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