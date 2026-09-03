Altın yatırımcısının yüzü güldü! Piyasalarda dev sıçrama: Rakamlar rekor tazeledi!

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 848 bin lira, en yüksek 6 milyon 927 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,3 artışla 6 milyon 927 bin 300 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 704 bin 800 liradan tamamlamıştı.