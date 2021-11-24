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Ekonomi
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Altın ve dolarda sert düşüş!

2021-11-24 15:14:03
Altın ve dolarda sert düşüş!

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından döviz kurunda yaşanan dalgalanma devam ediyor.

#1
Foto - Dün rekor seviyelerini gören altın ve döviz kurlarında bugün bir çekilme yaşanıyor.

Dün rekor seviyelerini gören altın ve döviz kurlarında bugün bir çekilme yaşanıyor.

#2
Foto - Sabah saatlerinden itibaren döviz ve altın kurlarında büyük düşüşler meydana geldi.

Sabah saatlerinden itibaren döviz ve altın kurlarında büyük düşüşler meydana geldi.

#3
Foto - Dün öğlen saatlerinde 13,49'a kadar yükselen dolar

Dün öğlen saatlerinde 13,49'a kadar yükselen dolar

#4
Foto - Şu sıralar 12,15'e kadar düştü.

Şu sıralar 12,15'e kadar düştü.

#5
Foto - 15 TL sınırını aşan euro ise

15 TL sınırını aşan euro ise

#6
Foto - Şu an 13,64 seviyesinden işlem görüyor.

Şu an 13,64 seviyesinden işlem görüyor.

#7
Foto - 764 TL ile rekor kıran gram altında ise son durum

764 TL ile rekor kıran gram altında ise son durum

#8
Foto - 698 TL seviyelerine çekilme ile düşüş devam ediyor.

698 TL seviyelerine çekilme ile düşüş devam ediyor.

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