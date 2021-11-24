2021-11-24 15:14:03 Altın ve dolarda sert düşüş!
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından döviz kurunda yaşanan dalgalanma devam ediyor.
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından döviz kurunda yaşanan dalgalanma devam ediyor.
Dün rekor seviyelerini gören altın ve döviz kurlarında bugün bir çekilme yaşanıyor.
Sabah saatlerinden itibaren döviz ve altın kurlarında büyük düşüşler meydana geldi.
Dün öğlen saatlerinde 13,49'a kadar yükselen dolar
Şu sıralar 12,15'e kadar düştü.
15 TL sınırını aşan euro ise
Şu an 13,64 seviyesinden işlem görüyor.
764 TL ile rekor kıran gram altında ise son durum
698 TL seviyelerine çekilme ile düşüş devam ediyor.
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