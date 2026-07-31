  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak günler yaşanıyor: Güney Kore kavruluyor! Sıcaklık 41 dereceyi aştı ‘Çiftçi bitmiş’ diyenlere kapak olsun! Türkiye tarımsal hasılatta böylesini görmedi Hainler 8 yıl önce şehit etmişti! Bedirhan bebek ve annesi dualarla anıldı Yazın popüler ikilisi: Kronik rahatsızlığı olan şaştı kaldı! Karpuzun yanında bunu tüketen yandı Fenerbahçe'de Rafael Leao'nun alternatifi Premier Lig'den! Yüzlerce üründe 'Arap Zamkı': Sudan’daki Savaş ekonomisini besliyor diyen yetkililerden destek talebi... Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar: Ev satarken bunu yapan yandı! Yol kesen düğün magandalarına ağır ceza: 695 bin lira ceza iki ay trafikten men Hamas'tan resmi açıklama geldi: Anlaşmayı kabul ettik
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Yazın popüler ikilisi: Kronik rahatsızlığı olan şaştı kaldı! Karpuzun yanında bunu tüketen yandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Yazın popüler ikilisi: Kronik rahatsızlığı olan şaştı kaldı! Karpuzun yanında bunu tüketen yandı

Yaz aylarının en sevilen ikililerinden karpuz ve beyaz peynir, ferahlatıcı lezzetiyle sofralardaki yerini korurken, uzmanlar bu popüler kombinasyonun bazı kişiler için dikkatle tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Tatlı ve tuzlunun buluştuğu bu klasik lezzetin, sağlık açısından herkese aynı faydayı sağlamayabileceği belirtiliyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat etmeli.

#1
Foto - Yazın popüler ikilisi: Kronik rahatsızlığı olan şaştı kaldı! Karpuzun yanında bunu tüketen yandı

Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin vazgeçilmez tercihi olan karpuz ve beyaz peynir, lezzetli uyumuyla sofraları süslemeye devam ediyor. Ancak yıllardır sevilen bu ikilinin, bazı sağlık koşullarına sahip kişiler için beklenenden farklı etkiler oluşturabileceği uyarısı yapılıyor.

#2
Foto - Yazın popüler ikilisi: Kronik rahatsızlığı olan şaştı kaldı! Karpuzun yanında bunu tüketen yandı

Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden karpuz ve beyaz peynir ikilisi, serinletici etkisi ve pratik bir öğün alternatifi olması nedeniyle sofralardaki yerini koruyor. Ancak uzmanlar, bu klasik kombinasyonun doğru miktarda ve doğru peynir seçimiyle tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Aşırı tüketim ve yanlış tercihler, bazı kişilerde sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.

#3
Foto - Yazın popüler ikilisi: Kronik rahatsızlığı olan şaştı kaldı! Karpuzun yanında bunu tüketen yandı

Karpuzun yanında sıkça tercih edilen beyaz peynirlerin bazıları yüksek oranda tuz içerebiliyor. Fazla tuz tüketimi, vücutta su tutulmasına, ödem oluşumuna ve tansiyon değerlerinin yükselmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında daha dengeli bir tüketim için az tuzlu beyaz peynir veya lor peyniri gibi alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.

#4
Foto - Yazın popüler ikilisi: Kronik rahatsızlığı olan şaştı kaldı! Karpuzun yanında bunu tüketen yandı

Karpuz ve peynir ikilisi, herkes için aynı şekilde değerlendirilmiyor. Tansiyon, böbrek hastalığı veya diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin bu besinleri tüketirken daha kontrollü olması gerekiyor. Özellikle yüksek tuz içeren peynirlerle fazla miktarda karpuz tüketiminin bazı kişilerde olumsuz etkiler oluşturabileceği belirtiliyor. Karpuz ve peynir ikilisi, herkes için aynı şekilde değerlendirilmiyor. Tansiyon, böbrek hastalığı veya diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin bu besinleri tüketirken daha kontrollü olması gerekiyor. Özellikle yüksek tuz içeren peynirlerle fazla miktarda karpuz tüketiminin bazı kişilerde olumsuz etkiler oluşturabileceği belirtiliyor. Karpuz, yüksek su içeriğiyle yaz aylarında ferahlatıcı bir seçenek olsa da fazla miktarda tüketildiğinde doğal şeker alımını artırabiliyor. Yanında tuz oranı yüksek peynir tüketildiğinde ise özellikle risk grubundaki kişiler için daha dikkatli olunması gereken bir tablo ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, büyük porsiyonlar yerine ölçülü tüketimin önemine vurgu yapıyor. Doğru tüketildiğinde dengeli bir seçenek Karpuzun içerdiği su ve vitaminler, peynirin sağladığı protein ve kalsiyumla birleştiğinde dengeli bir yaz öğünü alternatifi oluşturabiliyor. Peynirde bulunan protein ve yağ, karpuzun tek başına tüketilmesine kıyasla tokluk hissinin daha uzun sürmesine yardımcı olabiliyor. Ancak bu avantajların porsiyon kontrolüyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elmanın faydaları nelerdir? Günde bir elma doktoru uzak tutar!
Kadın - Aile

Elmanın faydaları nelerdir? Günde bir elma doktoru uzak tutar!

“Günde bir elma doktoru uzak tutar” sözünün doğru olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yağ yakan elma, genellikle çok kritik bir göreve sa..
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonda tüm detaylar! Ele geçirilenlere bakın
Siyaset

Etimesgut Belediyesi'ne operasyonda tüm detaylar! Ele geçirilenlere bakın

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonda, aralarında Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Operasyon..
Araç muayene sistemi için 1,72 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı
Ekonomi

Araç muayene sistemi için 1,72 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı

Türkiye'de 81 ilde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı, işletilmesi ve araç muayene hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin 2027-2047 dö..
Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!
Gündem

Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ağırladığı Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmeler..
Paşinyan'dan Zengezur Koridoru çıkışı! Erivan mecburen alternatif arıyor!
Gündem

Paşinyan'dan Zengezur Koridoru çıkışı! Erivan mecburen alternatif arıyor!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Batı ile kurdukları ilişkileri sorun eden Rusya'ya tepki göstererek Erivan'ın politikalarda alternatife..
Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Hey AHBAP siz kimden yanasınız?
Gündem

Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Hey AHBAP siz kimden yanasınız?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Sözcü, Cumhuriyet, BirGün ve Karar gazetelerinin Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23