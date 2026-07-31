Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar: Ev satarken bunu yapan yandı!

AYNI DAİREYİ İKİNCİ KEZ SATTILAR Olayda, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılan bir projeden daire satın alan vatandaş, evine taşınarak elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini yaptırdı. Bir süre sonra oturduğu dairenin ikinci bir kişiye daha satıldığını öğrenen tüketici, yüklenici firmanın tapu devrini sürekli ertelediğini belirterek Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Davacı, dairenin yükleniciyle ticari ilişkisi bulunan bir emlakçıya düşük bedelle devredildiğini, bunun mal kaçırma amacı taşıyan muvazaalı bir işlem olduğunu ileri sürdü.