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Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar: Ev satarken bunu yapan yandı!

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Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar: Ev satarken bunu yapan yandı!

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, milyonları ilgilendiren emsal karara imza attı. İşte o emsal nitelikte olan karar...

#1
Foto - Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar: Ev satarken bunu yapan yandı!

Konut satışlarında yaşanan dolandırıcılık olaylarına ilişkin Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Aynı dairenin birden fazla kişiye satılması nedeniyle açılan davada Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, evi adi yazılı sözleşmeyle satın alıp teslim alan ilk alıcının hak sahibi olduğuna hükmetti.

#2
Foto - Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar: Ev satarken bunu yapan yandı!

AYNI DAİREYİ İKİNCİ KEZ SATTILAR Olayda, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılan bir projeden daire satın alan vatandaş, evine taşınarak elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini yaptırdı. Bir süre sonra oturduğu dairenin ikinci bir kişiye daha satıldığını öğrenen tüketici, yüklenici firmanın tapu devrini sürekli ertelediğini belirterek Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Davacı, dairenin yükleniciyle ticari ilişkisi bulunan bir emlakçıya düşük bedelle devredildiğini, bunun mal kaçırma amacı taşıyan muvazaalı bir işlem olduğunu ileri sürdü.

#3
Foto - Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar: Ev satarken bunu yapan yandı!

"DAİREYİ GÖRMEDEN ALDIM" SAVUNMASI KABUL EDİLMEDİ Davalı emlakçı ise taşınmazı tapu maliklerinden satın aldığını, önceki satıştan haberdar olmadığını ve kendisinin de dolandırıldığını savundu. Ancak Tüketici Mahkemesi, emlakçının "Daireyi görmeden aldım." savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, dava konusu bağımsız bölümün davalı adına olan tapusunun iptal edilerek davacı adına tesciline karar verdi.

#4
Foto - Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar: Ev satarken bunu yapan yandı!

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR Kararın istinafta da onanmasının ardından dosya Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yargıtay da yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Kararda, adi yazılı sözleşmeyle taşınmazı daha önce satın alan ve fiilen teslim alan ilk alıcının haklarının korunması gerektiği vurgulandı.

#5
Foto - Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar: Ev satarken bunu yapan yandı!

İYİ NİYET VURGUSU Yargıtay, kararında Türk Medeni Kanunu'ndaki iyi niyet ilkesine de dikkat çekti. Daire, taşınmazın başkası tarafından kullanıldığını bilen veya bilmesi gereken tapu malikinin iyi niyetli sayılamayacağını belirterek, ilk alıcı lehine verilen tapu iptali ve tescil kararını kesinleştirdi. Karar, özellikle müteahhitlerin aynı bağımsız bölümü birden fazla kişiye satması nedeniyle yaşanan uyuşmazlıklarda emsal teşkil edecek nitelikte değerlendiriliyor./ kaynak: sabah

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