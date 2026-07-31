‘Çiftçi bitmiş’ diyenlere kapak olsun! Türkiye tarımsal hasılatta böylesini görmedi

DÜNYA UN TİCARETİNDE DE BİRİNCİ SIRADAYIZ: Bakan Yumaklı, tarımsal hasılanın yanı sıra dünya un ticaretinde de Türkiye’nin ilk sırada yer aldığını söyledi. Türkiye’nin makarna sektöründe ikinci sırada yer aldığını kaydeden Bakan Yumaklı, “Tabii, özellikle Anadolu'nun buğdayın anavatanı olmasından da hareketle bazı kritik ürünlerin, stratejik ürünlerin ülkemizdeki üretimiyle alakalı çok yoğun bir çaba ve gayret sarf ediyoruz. Çünkü iklim değişikliği de dahil olmak üzere hem tohum çeşitlerinin geliştirilmesi hem de birim alandan alınan verimin arttırılması ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada buğdayın ve özellikle son dönemde devam eden hububatın, buğday başta olmak üzere, stratejik ürünler olarak üretim planlamasının içerisindeki yeri son derece önemli. Dünya un ticaretinde de birinci sıradayız, un ihracatında. Makarna da ikinci sıradayız. Tabii bunların sadece belli dönemlerde değil, sürdürülebilir olarak devamının sağlanması gerekir. Bu noktada da dünyadaki konjonktürü de dikkate alarak sanayi ile birlikte yani bunu işleyen un sanayisi ve diğer ürünlerle ilgili işlem yapan sanayi ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz” diye konuştu.