‘Çiftçi bitmiş’ diyenlere kapak olsun! Türkiye tarımsal hasılatta böylesini görmedi

SON 66 YILIN EN İYİ YAĞIŞLARINI ALDIK: Bakan Yumaklı, Türkiye’nin bu dönemde son 66 yılın en iyi yağışlarını aldığını söyledi. Buğday hasadının yüzde 73’nün tamamlandığını anlatan Bakan Yumaklı, “Bu yıl yağışlar çok iyi gitti. Son 66 yılın en iyi yağışlarını aldık. Ülkede de hububat hasadıyla alakalı, arpa ve buğdayla alakalı hasatta buğdayda yaklaşık yüzde 73'ü bitti hasadın, arpada da yüzde 79'u tamamlanmış durumda. Toprak Mahsulleri Ofisi daha ilk günden açıkladığımız üzere herhangi bir şekilde çiftçimizin elinde bir gram bile ürünün kalmayacağını, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne getirilen bütün ürünlerin alınacağını deklare etmişti. Bu minvalde 650 noktada alımlarına devam ediyor. Bugüne kadar 10 milyon tona yakın ürünü aldı Toprak Mahsulleri Ofisi. Ve yine alımlara, alım işlemlerine de devam ediyor. Söylediğimiz her sözün yerine getirilmesiyle ilgili çalışan arkadaşlarımızın 7/24 gayretleri için onlara da teşekkür ediyorum. Tabii 10 milyon tonluk bir ürün alımı yapıldı demiştim. Bunun vadesi gelen, ödeme vadesi gelenler de yaklaşık 58 milyar liralık bir ödemeye tekabül etti. Bunları da çiftçilerimizin, üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Ben inşallah Cumhuriyet tarihimizin rekorunu hem bitkisel üretimde hem de hassaten buğday ve arpa üretiminde bekliyoruz. Öngörülerimiz bu şekilde” dedi. Bakan Yumaklı ve beraberindekiler açıklamaların ardından TMO Sivrihisar Ajans Amirliği’nin açık hava hububat depolarını gezerek görevlilerden bilgi aldı.