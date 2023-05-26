2023-05-26 22:00:12 Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası
Sedir Adası'nın ziyaretçileri hem denize giriyor hem tarihi yapıları geziyor.
Sedir Adası'nın ziyaretçileri hem denize giriyor hem tarihi yapıları geziyor.
Koruma altında bulunan altın sarısı renginde kumuyla ünlü Gökova Körfezi'ndeki Marmaris'e 25 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi ile Ula İlçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki teknelerle gidilen Sedir Adası, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarının yanı sıra Mısır kraliçesi Kleopatra'nın adını taşıyan plajıyla da adından söz ettiriyor.
Yerli ve yabancı ziyaretçiler bir taraftan körfezin serin sularında yüzerken bir yandan da adadaki tarihi kalıntıları ve yürütülen kazı çalışmalarını görme fırsatı buluyor.
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