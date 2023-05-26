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Yaşam
15
Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

2023-05-26 22:00:12
Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

Sedir Adası'nın ziyaretçileri hem denize giriyor hem tarihi yapıları geziyor.

#1
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

Koruma altında bulunan altın sarısı renginde kumuyla ünlü Gökova Körfezi'ndeki Marmaris'e 25 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi ile Ula İlçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki teknelerle gidilen Sedir Adası, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarının yanı sıra Mısır kraliçesi Kleopatra'nın adını taşıyan plajıyla da adından söz ettiriyor.

#2
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

Yerli ve yabancı ziyaretçiler bir taraftan körfezin serin sularında yüzerken bir yandan da adadaki tarihi kalıntıları ve yürütülen kazı çalışmalarını görme fırsatı buluyor.

#3
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

#4
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

#5
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

#6
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

#7
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

#8
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

#9
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

#10
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

#11
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

#12
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

#13
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

#14
Foto - Altın sarısı kumuyla meşhur Sedir Adası

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