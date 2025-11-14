  • İSTANBUL
Ekonomi
Altın rezervinden sonra yeni keşif! Bir kentimizin kaderini değiştirecek! Değerine paha biçilemiyor

Altın rezervinden sonra yeni keşif! Bir kentimizin kaderini değiştirecek! Değerine paha biçilemiyor

Sivas’ta rezervi yeni keşfedilen madenler, kentte heyecana neden oldu.Türkiye'ye açıklanan 71 milyarlık altın rezervi sonrası Sivas'ta nadir toprak elementi ve Kangal'da 71,5 milyon lira değerinde altın rezervinin keşfedilmesi kentte büyük heyecan yarattı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, bu madenlerin üretime geçmesiyle hem Sivas'ın hem de Türkiye'nin ekonomik olarak yeni bir modele geçebileceğini söyledi.

Sivas'ta nadir toprak elementi ve Kangal'da 71,5 milyon lira değerinde altın rezervinin keşfedilmesi kentte büyük heyecan yarattı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, bu madenlerin üretime geçmesiyle hem Sivas'ın hem de Türkiye'nin ekonomik olarak yeni bir modele geçebileceğini söyledi.

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen ve stratejik bir öneme sahip olan nadir toprak elementleri, Sivas'ta da keşfedildi. Sivas'ta rezervi yeni keşfedilen madenler, kentte heyecana neden oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın nadir toprak elementi rezervi açıklamasının ardından keşfi açıklanan 71 milyarlık altın rezervi sonrası Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir açıklama yaptı. Başkan Özdemir, "Madenler ile birlikte ekonomik olarak başka bir modellemeye geçeceğimizi ümit ediyorum" dedi. Son günlerde sıklıkla gündeme gelen ve stratejik bir öneme sahip olan nadir toprak elementleri, Sivas'ta da keşfedildi. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Sivas'ta nadir toprak elementi rezervi olduğunu söyledi. Yarı iletken madde olarak bilinen ve yüksek teknolojik uygulamalarda kullanılan nadir toprak elementlerinin devlet eliyle işleneceğini söyleyen Bakan Bayraktar, Sivas'ın yanı sıra Malatya'nın çeşitli bölgelerinde de rezerv olduğunu söyledi.

Sivaslıları heyecanlandıran rezerv müjdesinin ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sivas'ın maden şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, "Sivas çok büyük bir coğrafya, Türkiye'nin maden rezervi ve çeşitliliği açısından en önemli şehir Sivas'tır. Bu yüzden nadir toprak elementleri son günlerde dünyanın gündeminde olan bir konudur. Nadir toprak elementlerinden, yarı iletken cihazların üretiminde kullanılan bir malzemedir. Günümüz teknolojisinin son günlerdeki gelişmesindeki bağlı olduğu tek şey yarı iletkendir. Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan nadir toprak elementlerinde Sivas'ta, bölgemizde, şehrimizde var olduğunu bilmek ve bu rezervlerin gündeme gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi. Rezervin il ve ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını ifade eden Başkan Zeki Özdemir, "Umarım önümüzdeki günlerde bu araştırmaların ve çalışmaların üretim anlamında ortaya çıkması, var olması, üretime girmesi ile birlikte ekonomik olarak başka bir modellemeye geçeceğimizi ümit ediyorum. Sivas'ta bulunacağını umduğumuz nadir toprak elementlerinin de en kısa zamanda üretime girecek hale geleceğini düşünüyoruz. Maden konusu kısa vadede sonuçları alınacak bir konu değildir. Bu süreç içerisinde rezerv çalışmalarının verimliliğin ve üretim planlamasının yapılacağını düşünüyor ve umuyorum. Bu nedenle çok kısa bir planlama olacağını düşünmüyorum ama orta uzun vadede bu çalışmaların yerini bulacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

NTE rezervinin yanı sıra Kangal ilçesinde keşfedilen 424 bin onsluk altın rezervine ilişkin de konuşan Özdemir, "Sivas'ın Kangal ilçesinde bir altın rezervi bulduklarını açıkladılar. Borsada işlem gören bir şirket olduğundan mütevellit bunu resmi kanallar resmi açıklamalar yapmak durumundalardı. Ama bu çalışmalar geri döndüğümüzde belki 3-5 yıllık çalışmalar sonucu ortaya çıkıyor. İnşallah bu da Sivas ekonomisine katkı koyacak üretim planlaması ile yerini bulur diye düşünüyorum. Böylesi buluntular Sivaslılar olarak bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

