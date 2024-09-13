  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

2024-09-13 10:04:25
Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ABD TÜFE verisi sonrası değer kaybeden altın fiyatları, ECB faiz kararı, ABD ÜFE verisi ve jeopolitik risklerden gördüğü desteklerle rekor kırdı. Ons altın 2570 dolar seviyesiyle zirvesini tazelerken gram altın fiyatı da zirvesine yaklaştı. Yatırımcılar söz konusu gelişmelerin ardından Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu merak ediyor. İşte 13 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...

#1
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 2570 dolar ile rekor tazelerken gram altın fiyatı 2807 TL seviyesine kadar çıkarak tarihi zirvesine yaklaştı. Peki altın fiyatları neden yükseldi? İşte 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı...

#2
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR? Altın fiyatları, haftanın 3. işlem gününde açıklanan ABD TÜFE verisi sonrası önce hafif bir düşüş yaşayıp ardından tekrar yükselişe geçti. Haftanın 4. işlem gününde açıklanan ABD ÜFE verisi ve ECB faiz kararı da altın fiyatları tarafına pozitif yansıdı. Bunlarla beraber jeopolitik risklerden de aldığı destek ile ons altın rekor kırdı. Bugün yukarı yönlü fiyatlamalarına devam eden altın fiyatları, merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden artan satın alımlarla da yükselişini sürdürüyor. Zirvesini yenileyen ons altın yüzde 1.58 değer artışıyla günü tamamlarken, gram altın ONS'tan aldığı destekle 2807 liraya kadar yükseldi. 28 Ağustos'taki rekoruna yaklaşan gram altın zirvesi 2816 TL idi.

#3
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

#4
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ONS ALTIN ALIŞ: 2.565,03 dolar SATIŞ: 2.565,39 dolar

#5
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN ALIŞ: 2.801,37 TL SATIŞ: 2.801,87 TL

#6
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 4.597,00 TL SATIŞ: 4.647,00 TL

#7
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ: 18.332,00 TL SATIŞ: 18.514,00 TL

#8
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ: 2.564,86 TL SATIŞ: 2.587,11 TL

#9
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ATA ALTIN ALIŞ: 18.540,92 TL SATIŞ: 19.013,12 TL

#10
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

TAM ALTIN ALIŞ: 17.979,07 TL SATIŞ: 18.338,10 TL

#11
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

YARIM ALTIN ALIŞ: 9.161,00 TL SATIŞ: 9.285,00 TL

#12
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

REŞAT ALTINI ALIŞ: 18.354,47 TL SATIŞ: 18.536,95 TL

#13
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

KÜLÇE ALTIN ALIŞ: 82.600,00 dolar SATIŞ: 82.650,00 dolar

#14
Foto - Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

HAS ALTIN ALIŞ: 2.786,13 TL SATIŞ: 2.786,65 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk düşmanını karşısında gören Ali Koç bakın ne yaptı!
Gündem

Türk düşmanını karşısında gören Ali Koç bakın ne yaptı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Almanya'da Daum için düzenlenen cenaze töreninde Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan Alman Tarım Bakanı Cem Öz..
‘Kılıçdaroğlu’ Meclisi karıştırdı!
Siyaset

‘Kılıçdaroğlu’ Meclisi karıştırdı!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Partili Balçova Meclis Üyesi Abdulhakim Evin'in CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Gezi Eylemle..
41 istifa daha! Partide büyük deprem
Siyaset

41 istifa daha! Partide büyük deprem

Toplu istifaların peş peşe geldiği İYİ Parti'de bu kez Şırnak'tan toplu istifa haberi geldi.
İstanbul'da İETT otobüsü alev aldı
Gündem

İstanbul'da İETT otobüsü alev aldı

Beyoğlu’nda durakta kalkış saatini bekleyen İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kaldı.
Özgür Özel’e tokat gibi cevap: "Sanırım bizi, denizi foseptik çukuruna çeviren İzmir’le karıştırdı"
Gündem

Özgür Özel’e tokat gibi cevap: “Sanırım bizi, denizi foseptik çukuruna çeviren İzmir’le karıştırdı”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra'ya yapılması planlanan çöp tesisi üzerinden kendisini eleştiren CHP Genel Başka..
İmamoğlu’na hodri meydan: Beni mahkemeyi verin! Ekrem yatay geçişle diplomayı satın mı aldı?
Gündem

İmamoğlu’na hodri meydan: Beni mahkemeyi verin! Ekrem yatay geçişle diplomayı satın mı aldı?

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla ilgili yeni bir yazı yayınladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23