Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR? Altın fiyatları, haftanın 3. işlem gününde açıklanan ABD TÜFE verisi sonrası önce hafif bir düşüş yaşayıp ardından tekrar yükselişe geçti. Haftanın 4. işlem gününde açıklanan ABD ÜFE verisi ve ECB faiz kararı da altın fiyatları tarafına pozitif yansıdı. Bunlarla beraber jeopolitik risklerden de aldığı destek ile ons altın rekor kırdı. Bugün yukarı yönlü fiyatlamalarına devam eden altın fiyatları, merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden artan satın alımlarla da yükselişini sürdürüyor. Zirvesini yenileyen ons altın yüzde 1.58 değer artışıyla günü tamamlarken, gram altın ONS'tan aldığı destekle 2807 liraya kadar yükseldi. 28 Ağustos'taki rekoruna yaklaşan gram altın zirvesi 2816 TL idi.