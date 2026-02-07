Altın piyasasında sert rüzgar! İslam Memiş 7.000 TL hedefi için tarih verdi
Altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüş yatırımcının kafasını karıştırırken, piyasa uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan bir "sabır" çağrısı geldi.
Altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüş yatırımcının kafasını karıştırırken, piyasa uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan bir "sabır" çağrısı geldi.
Zirveden gelen kâr satışlarıyla gerileyen gram altın için "sessizce bekliyorum" diyen Memiş, 2026 yılı içerisinde gram altının 7.000 TL seviyesini test edeceğine dair öngörüsünü yineledi.
Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları bir kez daha sert düşüş yaşadı. Gümüş keskin düşüşle iki günlük kazancını silerken, altın ise 5.000 doların altına yeniden geriledi. Sert dalgalanma sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatları için yeni değerlendirmede bulundu.
Küresel piyasalardaki dalgalanmaları değerlendirerek altın, gümüş, döviz ve kripto varlıklara ilişkin beklentilerini paylaşan İslam Memiş, bugün en ucuz olan ve yıl içinde en çok kazandıracak yatırımları açıkladı.
ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇECEK Mİ? Kişisel Youtube kanalında altın fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan İslam Memiş, düşüşlerin çok kalıcı olmasını beklemediğini vurgulayarak, 'sessizce' bekleyeceği rakamı açıkladı. İslam Memiş, şunları kaydetti:
"Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 4.824 dolar seviyesinde. 4.800-5.080 dolar aralığını takip edelim; 5.080 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 5.200 dolar seviyesini konuşabiliriz. Haftalık kapanışlar önemli. 4.800 dolar seviyesi güçlü bir destek konumunda. Eğer aşağı yönlü sarkarsa 4.780 dolar destek seviyesi var. Ancak hafta sonuna giriyoruz, yine Amerika-İran gerilimi var; piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Düşüşlerin çok kalıcı olmasını beklemiyorum.
"6.000 DOLARA KADAR SESSİZCE BEKLERİM" Önümüzdeki haftalarda tekrar hızlıca toparlanan bir trend içine girebilir ve bu yılla alakalı öngördüğüm 5.800, 5.880 ve devamında 6.000 dolar seviyesine kadar sessiz bekleyişime devam edeceğim. O dip seviyesi olarak takip ettiğimiz 4.400 dolar seviyesi test edildi; oradan alım yapanlar beklemeye devam etmeli. Biz ana trende odaklandığımız için ara trendlerdeki dalgalanmalar bizim için çok da bir şey ifade etmeyecek. 4.800 dolar seviyesi aşağısında 4.780 dolar seviyesi güçlü bir destektir."
"GRAM ALTIN 7 BİN TL'NİN ALTINA DÜŞMÜYOR" Gram altının ons altındaki düşüşlere rağmen 7 bin TL'nin altına düşmediğini vurgulayan İslam Memiş, Kapalıçarşı piyasasında gram altın kalmadığını söyledi.
İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatı dün 7.650 liraydı, şu anda 7.335 lira seviyesinde. Mesai saatinin dışında makas aralığı açık ancak Kapalıçarşı'da 1 gram altının piyasada bulunmadığını gördük. Ons tarafındaki geri çekilmeler sizi şaşırtmasın, içeride gram altın diri duruyor çünkü 7.000 lira seviyesinin altına çok sarkıtmak istemiyorlar. Hem işçilik farkı var hem makas aralığı var. Gram TL üzerinden işlem yapanların, ben yapmamalarını umut ediyorum, ons altın üzerinden işlem yapmalarını öneriyorum. Geçen hafta alımı kaçıranlar için bu seviyelerin bir fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
GÜMÜŞ ERİDİKÇE ERİYOR, PAHALI ALAN BEKLEYECEK İslam Memiş, gümüş fiyatlarına ilişkin, "Ons gümüş 73,80 dolar seviyesinde, 70 dolar güçlü bir destektir. Gümüşün ons fiyatı eridikçe eriyor; gümüş taşımak kolay değildir. Ocak ayında gaza gelenler biraz bekleyecek, acele etmeyin. Gümüş taşımak her babayiğidin harcı değildir; gümüş sabır isteyen bir şey. 122 dolar seviyesinden 72 dolara kadar gerileyen bir tablo var. 70 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa kademeli düşüşler devam edebilir ancak kısa vade için planlama yapanlar buraları değerlendirebilir. Gümüşün gram fiyatı şu an 103 lira seviyesinde; 180 liradan buralara geldi. Sosyal medyanın etkisinde kalarak 100 liranın üzerinde maliyet yapanlar altına kıyasla biraz fazla bekleyecek." diye konuştu.
PİYASADA EN UCUZ 3 YATIRIM İslam Memiş, piyasada şuan en ucuz olan ve yıl içinde en çok kazandıracak yatırımları da açıkladı. Sert düşen altın ve gümüş tarafında tepki yükselişlerinin yaşanacağını söyleyen İslam Memiş, "Benim nazarımda buradan tekrar tepki yükselişi gelir. Neye gelir? 1. Altın, 2. Gümüş, Buralara tepki alımı gelir ve sessizce yükseliş trendini takip ederim.
BORSADA BEKLENEN SEVİYELER İslam Memiş, "Borsa İstanbul 100 endeksi 13.589 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. %2,17'lik bir kâr satışı vardı karşımızda. Kâr satışlarının bir miktar daha devamını beklediğimi ifade etmiştim, yine aynı öngörüm geçerli. Aşağıda 12.800 puan seviyesi ilk destek, yukarıda 13.800 puan seviyesi ilk direnç seviyesi. Bu bant aralığını takip edeceğim." şeklinde konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23