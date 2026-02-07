Altın piyasasında sert rüzgar! İslam Memiş 7.000 TL hedefi için tarih verdi

"6.000 DOLARA KADAR SESSİZCE BEKLERİM" Önümüzdeki haftalarda tekrar hızlıca toparlanan bir trend içine girebilir ve bu yılla alakalı öngördüğüm 5.800, 5.880 ve devamında 6.000 dolar seviyesine kadar sessiz bekleyişime devam edeceğim. O dip seviyesi olarak takip ettiğimiz 4.400 dolar seviyesi test edildi; oradan alım yapanlar beklemeye devam etmeli. Biz ana trende odaklandığımız için ara trendlerdeki dalgalanmalar bizim için çok da bir şey ifade etmeyecek. 4.800 dolar seviyesi aşağısında 4.780 dolar seviyesi güçlü bir destektir."