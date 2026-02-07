  • İSTANBUL
Yeni görev gücü kuruldu! Türkiye, ölüm filosundaki kamikaze İHA'lar için anlaşma yaptı
Yeni görev gücü kuruldu! Türkiye, ölüm filosundaki kamikaze İHA'lar için anlaşma yaptı

Türkiye’nin yerli savunma sanayii hamlesinde kritik bir eşik daha aşılarak, TİTRA Teknoloji ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2 milyon dolarlık dev bir sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında üretilecek olan yerli ve milli Kamikaze İHA’lar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel gücüne doğrudan katkı sağlayacak. Tamamı yerli imkanlarla geliştirilen bu sistemler, düşük maliyetleri ve sahada gösterdikleri yüksek hızla modern savaş doktrinini yeniden şekillendiriyor.

Foto - Yeni görev gücü kuruldu! Türkiye, ölüm filosundaki kamikaze İHA’lar için anlaşma yaptı

Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayii alanında faaliyet gösteren şirketi TİTRA Teknoloji, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile 2 milyon dolar tutarında Kamikaze İHA tedarik sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma TİTRA’nın geliştirdiği yerli ve milli insansız hava sistemlerinin Türkiye’nin savunma gücüne doğrudan katkı sağladığını gösterdi.

Foto - Yeni görev gücü kuruldu! Türkiye, ölüm filosundaki kamikaze İHA’lar için anlaşma yaptı

Sözleşme kapsamında geliştirilen kamikaze İHA’lar, Türkiye’nin savunma gücünü artıran yerli ve milli teknolojiler arasında öne çıkıyor. Sahada etkili, hızlı ve düşük maliyetli bu sistemler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılarken Türkiye’nin savunma alanında kendi teknolojisini üretebilen bir ülke olma hedefini de güçlendirmektedir.

Foto - Yeni görev gücü kuruldu! Türkiye, ölüm filosundaki kamikaze İHA’lar için anlaşma yaptı

TİTRA Teknoloji Kurucu Ortağı ve Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez, bu alanda gelişen iş birliklerine değer katan tarafta olmanın gurunu yaşadıklarını belirtti. Dönmez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Foto - Yeni görev gücü kuruldu! Türkiye, ölüm filosundaki kamikaze İHA’lar için anlaşma yaptı

“Savunma Sanayii Başkanlığımızla yaptığımız bu anlaşma, TİTRA olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerin sahadaki karşılığını göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli. Tamamı yerli imkanlarla geliştirdiğimiz kamikaze İHA’ların, Türkiye’nin savunmasına katkı sağlaması bizim için büyük bir gurur. Savunma Sanayii Başkanlığımız ile birlikte savunma sanayii ekosistemine doğrudan katkı sunmak, ülkemize hizmet eden projelerin bir parçası olmak bizim için büyük bir onur ve sorumluluk. Bu alanda gelişen iş birliklerine değer katan taraf olmayı önemsiyoruz.”

