Yeni görev gücü kuruldu! Türkiye, ölüm filosundaki kamikaze İHA’lar için anlaşma yaptı

“Savunma Sanayii Başkanlığımızla yaptığımız bu anlaşma, TİTRA olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerin sahadaki karşılığını göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli. Tamamı yerli imkanlarla geliştirdiğimiz kamikaze İHA’ların, Türkiye’nin savunmasına katkı sağlaması bizim için büyük bir gurur. Savunma Sanayii Başkanlığımız ile birlikte savunma sanayii ekosistemine doğrudan katkı sunmak, ülkemize hizmet eden projelerin bir parçası olmak bizim için büyük bir onur ve sorumluluk. Bu alanda gelişen iş birliklerine değer katan taraf olmayı önemsiyoruz.”