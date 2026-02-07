Yeni görev gücü kuruldu! Türkiye, ölüm filosundaki kamikaze İHA’lar için anlaşma yaptı
Türkiye’nin yerli savunma sanayii hamlesinde kritik bir eşik daha aşılarak, TİTRA Teknoloji ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2 milyon dolarlık dev bir sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında üretilecek olan yerli ve milli Kamikaze İHA’lar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel gücüne doğrudan katkı sağlayacak. Tamamı yerli imkanlarla geliştirilen bu sistemler, düşük maliyetleri ve sahada gösterdikleri yüksek hızla modern savaş doktrinini yeniden şekillendiriyor.