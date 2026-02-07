  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zehir tacirlerine kapıkule darbesi: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi Avrupa'dan Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı CHP’de CIA’ya ajanlık yapan isim kim? Tanju Özcan, kodunu bile verip “Çok boş konuşuyorsun TR705” dedi Bir yükseliyor bir düşüyor! Altın yatırımcısına uyarı! Emeklilere tirink diye tam 40 bin TL verilecek! İşte başvuru şartları Azerbaycan gözünü fena kararttı! Apar topar karar alıp kafa tuttular Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Hafta sonu planları iptal! Netanyahu’dan yıllar sonra gelen “gizli suikast” itirafı: Türkiye’nin “İsrail yaptı” tezi resmen kanıtlandı Yeni görev gücü kuruldu! Türkiye, ölüm filosundaki kamikaze İHA’lar için anlaşma yaptı Altın piyasasında sert rüzgar! İslam Memiş 7.000 TL hedefi için tarih verdi
Türkiye
8
Yeniakit Publisher
Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Hafta sonu planları iptal!
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Hafta sonu planları iptal!

Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu yağışlı hava hakim olacak.

#1
Foto - Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Hafta sonu planları iptal!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

#2
Foto - Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Hafta sonu planları iptal!

Yarın yurdun büyük bir kesiminde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini bildirdi.

#3
Foto - Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Hafta sonu planları iptal!

Batı bölgelerinde ise kuvvetli yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, "Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Yine güneyde Antalya'nın doğu ilçelerinde, Hatay'ın çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz.

#4
Foto - Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Hafta sonu planları iptal!

. Doğu Anadolu'da Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışlar kuvvetli olarak gerçekleşecek." dedi.

#5
Foto - Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Hafta sonu planları iptal!

KARLA KARIŞIK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

#6
Foto - Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Hafta sonu planları iptal!

Özdemirci, pazar günü ise Mersin ve Karaman dışında yağışların yurt genelinde devam edeceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini kaydetti.

#7
Foto - Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Hafta sonu planları iptal!

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu boyunca yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye yeni güne dev operasyonla başladı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla başladı

İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.
Önce adım adım izledi sonra tepelerine bindi! Mossad kurdu Mit bozdu
Gündem

Önce adım adım izledi sonra tepelerine bindi! Mossad kurdu Mit bozdu

MİT ve İstanbul polisinin ortak operasyonunda, MOSSAD'a casusluk yaptığı tespit edilen Mehmet Burak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alın..
'İsrail miti yıkılıyor!'
Aktüel

'İsrail miti yıkılıyor!'

Cumali Dalkılıç Time Türk'te yazdı: ABD'de yeni bir “mit” kuruluyor. Sosyal ve ekonomik altyapısı çöken ülkede yeniden ulus inşasına gidiliy..
Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları
Gündem

Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için adeta bir beka meselesi haline geldi. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum ins..
Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti
Gündem

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın başkanlığında gerçekleştirild..
Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!
Gündem

Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!

Başını Sol Parti'nin çektiği İslam düşmanı kesimlerin “Kahrolsun Şeriat” sloganları atarak sokaklarda halkı kışkırtan korsan yürüyüşüne ve d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23