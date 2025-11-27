  • İSTANBUL
Altın piyasasında neler oluyor? İslam Memiş'ten hazır olun açıklaması: Altın yükseldi...  Güncel altın fiyatları

Altın piyasasında neler oluyor? İslam Memiş'ten hazır olun açıklaması: Altın yükseldi...  Güncel altın fiyatları

Piyasaların son iş gününe yaklaşırken altın yükseldi. İslam Memiş altınla ilgili piyasalar için kritik bir dönemeç olabilir dedi! Altının korkutan yükselişi ardından işte altın fiyatları...

Finans analisti İslam Memiş, Rusya–Ukrayna cephesinde barış sağlanmadan altın alımına sıcak bakmadığını söyleyerek kısa vadede temkinli, 2026’nın ilk çeyreğinde ise kritik fiyat hareketleri beklediğini açıkladı.

Altın piyasasında durgunluk: Yatırımcı yön arıyor Küresel piyasalarda son haftalarda yaşanan sert hareketlerin ardından altın fiyatları yeniden dar bir banda sıkıştı. ABD’de Şükran Günü tatili nedeniyle işlem hacminin düşmesi de piyasadaki sakinliğin sürmesine yol açtı.

Gram, çeyrek ve ons altının izlediği rota yakından takip edilirken, finans analisti İslam Memiş, kısa vadeli beklentilerini paylaştı. 'Barış olmadan altın almam' - Memiş’ten net mesaj Haber Global’de konuşan Memiş, küresel gündemin altın üzerinde baskı yarattığını vurguladı.

Papa’nın Türkiye ziyareti, Venezuela–ABD hattındaki tansiyon ve Rusya-Ukrayna cephesine dair olası gelişmelerin piyasalarda dalgalanmaya neden olabileceğini belirtti. Analiste göre 2026’nın ilk çeyreğinde taraflar arasında gündeme gelebilecek bir barış anlaşması, altın piyasasında rahatlama yaratabilir. “Bu tamamen kişisel bir tercih; Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanmadan altın alımına sıcak bakmıyorum.”

Ons altın için 'Pahalı bölge' uyarısı Memiş’e göre ons altında 4.000-4.200 dolar bandı teknik olarak yüksek seviyeler: 4.000 dolar → destek 4.250 dolar → direnç Analist, yılın son bölümünde ons altının yatay seyrini koruyabileceğini öngörüyor. Kısa vadeli işlem yapanlara “temkin” önerirken, uzun vadeli yatırımcıların alım yapmaya devam edebileceğini belirtti. Gram altın için ayrı parantez: 'Uzun vadede sorun yok' Gram altın için daha pozitif konuşan Memiş, TL bazlı fiyatlamanın farklı dinamiklerle hareket ettiğini hatırlatarak: “Gram altın uzun vadede sorun çıkarmaz, alımlar devam edebilir” dedi. Ancak kendi stratejisinde düşüş ihtimalini hâlâ masada tuttuğunu söyledi. Altın fiyatlarında son durum - 27 Kasım 2025 (Saat 18.50) Gram altın: 5.673 TL Çeyrek altın: 9.482 TL Yarım altın: 18.964 TL Cumhuriyet altını: 37.777 TL Altının kilogram fiyatı geriledi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogramı: En düşük: 5.775.000 TL En yüksek: 5.800.000 TL Günün kapanışı: 5.790.000 TL (%0,3 düşüş) Küresel faktörler altını baskılıyor Fed’in faiz indirim döngüsüne ilişkin beklentilerin sürmesi, varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Analistlere göre altın tarafında kısa vadede: Kar satışları görülebilir ABD piyasaları kapalı olduğu için hacim düşük kalmaya devam edecek. Almanya ve Avro Bölgesi’nden gelecek tüketici güveni verileri takip edilecek. Teknik görünümde ise ons altın için: 4.000 dolar destek 4.250 dolar ise güçlü direnç konumunda.

