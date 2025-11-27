Altın piyasasında neler oluyor? İslam Memiş'ten hazır olun açıklaması: Altın yükseldi...  Güncel altın fiyatları

Ons altın için 'Pahalı bölge' uyarısı Memiş’e göre ons altında 4.000-4.200 dolar bandı teknik olarak yüksek seviyeler: 4.000 dolar → destek 4.250 dolar → direnç Analist, yılın son bölümünde ons altının yatay seyrini koruyabileceğini öngörüyor. Kısa vadeli işlem yapanlara “temkin” önerirken, uzun vadeli yatırımcıların alım yapmaya devam edebileceğini belirtti. Gram altın için ayrı parantez: 'Uzun vadede sorun yok' Gram altın için daha pozitif konuşan Memiş, TL bazlı fiyatlamanın farklı dinamiklerle hareket ettiğini hatırlatarak: “Gram altın uzun vadede sorun çıkarmaz, alımlar devam edebilir” dedi. Ancak kendi stratejisinde düşüş ihtimalini hâlâ masada tuttuğunu söyledi. Altın fiyatlarında son durum - 27 Kasım 2025 (Saat 18.50) Gram altın: 5.673 TL Çeyrek altın: 9.482 TL Yarım altın: 18.964 TL Cumhuriyet altını: 37.777 TL Altının kilogram fiyatı geriledi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogramı: En düşük: 5.775.000 TL En yüksek: 5.800.000 TL Günün kapanışı: 5.790.000 TL (%0,3 düşüş) Küresel faktörler altını baskılıyor Fed’in faiz indirim döngüsüne ilişkin beklentilerin sürmesi, varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Analistlere göre altın tarafında kısa vadede: Kar satışları görülebilir ABD piyasaları kapalı olduğu için hacim düşük kalmaya devam edecek. Almanya ve Avro Bölgesi’nden gelecek tüketici güveni verileri takip edilecek. Teknik görünümde ise ons altın için: 4.000 dolar destek 4.250 dolar ise güçlü direnç konumunda.