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Ekonomi
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Altın piyasasında hareketli gün! Standart altının kilogramı 6 milyon 575 bin liraya yükseldi!

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Altın piyasasında hareketli gün! Standart altının kilogramı 6 milyon 575 bin liraya yükseldi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli saatler yaşandı.

#1
Foto - Altın piyasasında hareketli gün! Standart altının kilogramı 6 milyon 575 bin liraya yükseldi!

Gün içinde en düşük 6 milyon 550 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 590 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,22 oranında artış kaydederek 6 milyon 575 bin liradan tamamlandı.

#2
Foto - Altın piyasasında hareketli gün! Standart altının kilogramı 6 milyon 575 bin liraya yükseldi!

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 550 bin lira, en yüksek 6 milyon 590 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,22 artışla 6 milyon 575 bin lira oldu.

#3
Foto - Altın piyasasında hareketli gün! Standart altının kilogramı 6 milyon 575 bin liraya yükseldi!

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 560 bin liradan tamamlamıştı.

#4
Foto - Altın piyasasında hareketli gün! Standart altının kilogramı 6 milyon 575 bin liraya yükseldi!

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 233 milyon 509 bin 768,62 lira, işlem miktarı ise 340,29 kilogram oldu.

#5
Foto - Altın piyasasında hareketli gün! Standart altının kilogramı 6 milyon 575 bin liraya yükseldi!

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 306 milyon 168 bin 456,75 lira olarak gerçekleşti.

#6
Foto - Altın piyasasında hareketli gün! Standart altının kilogramı 6 milyon 575 bin liraya yükseldi!

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve EHG Döviz Yetkili Müessese olarak sıralandı.

#7
Foto - Altın piyasasında hareketli gün! Standart altının kilogramı 6 milyon 575 bin liraya yükseldi!

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