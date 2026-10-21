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Ekonomi
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Altın bugün kazandırdı! İşte son durum

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DHA Giriş Tarihi:

Altın bugün kazandırdı! İşte son durum

Dün günü 6 milyon 560 bin liradan tamamlayan altının kilogram fiyatı 6 milyon 575 bin liraya yükseldi.

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Foto - Altın bugün kazandırdı! İşte son durum

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 550 bin lira, en yüksek 6 milyon 590 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,22 artışla 6 milyon 575 bin lira oldu.

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Foto - Altın bugün kazandırdı! İşte son durum

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 560 bin liradan tamamlamıştı.

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Foto - Altın bugün kazandırdı! İşte son durum

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 233 milyon 509 bin 768,62 lira, işlem miktarı ise 340,29 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 306 milyon 168 bin 456,75 lira olarak gerçekleşti.

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Foto - Altın bugün kazandırdı! İşte son durum

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve EHG Döviz Yetkili Müessese olarak sıralandı.

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