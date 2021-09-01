Altın operasyonu! 10 bin adet ele geçirildi

Darphane tarafından üretilen Cumhuriyet altınları 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi çok güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor. DÜĞMEYE BASILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla önceki gün operasyon için düğmeye basan polisler, 24 şüpheliyi yakaladı. Yakalananların 18’i İstanbul’da, 6’sı ise diğer illerde gözaltına alındı. Operasyon yapılan toplam 55 adresteki aramalarda 10 bin adet sahte Ata Lirası ile Reşat ve Hamit altını ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin 50 milyon TL olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre, sahte olmalarının yanı sıra, orjinalleri 22 ayar olan altınların sahteleri daha düşük ayarda.