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Altın operasyonu! 10 bin adet ele geçirildi

2021-09-01 10:01:27
Altın operasyonu! 10 bin adet ele geçirildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son günlerde artan sahte altınların satışıyla ilgili çalışma başlatıldı. İddialara göre, sahte altınlar bazı kuyumcular tarafından fark edilmiş ve polise ihbarlar gelmeye başlamıştı. Kapalıçarşı piyasasında araştırma yapan polisler, Reşat ve Hamit Altını ile Ata Lirası’nı basan atölyeler olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebekenin İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Kayseri’de de faaliyet gösterdiği, düşük ayarlı altınla basılan sahte altın paralarının yurt çapında piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Şebekeyle bağlantılı 29 isim tespit edildi.

#1
Foto - Darphane tarafından üretilen Cumhuriyet altınları 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi çok güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor. DÜĞMEYE BASILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla önceki gün operasyon için düğmeye basan polisler, 24 şüpheliyi yakaladı. Yakalananların 18’i İstanbul’da, 6’sı ise diğer illerde gözaltına alındı. Operasyon yapılan toplam 55 adresteki aramalarda 10 bin adet sahte Ata Lirası ile Reşat ve Hamit altını ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin 50 milyon TL olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre, sahte olmalarının yanı sıra, orjinalleri 22 ayar olan altınların sahteleri daha düşük ayarda.

Darphane tarafından üretilen Cumhuriyet altınları 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi çok güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor. DÜĞMEYE BASILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla önceki gün operasyon için düğmeye basan polisler, 24 şüpheliyi yakaladı. Yakalananların 18’i İstanbul’da, 6’sı ise diğer illerde gözaltına alındı. Operasyon yapılan toplam 55 adresteki aramalarda 10 bin adet sahte Ata Lirası ile Reşat ve Hamit altını ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin 50 milyon TL olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre, sahte olmalarının yanı sıra, orjinalleri 22 ayar olan altınların sahteleri daha düşük ayarda.

#2
Foto - NADİDE SİLAHLAR Operasyon yapılan adreslerin birinde, yaklaşık 100 yıllık olduğu tespit edilen altı patlar silah ile, 2. Dünya Savaşı’nda Nazi subaylarının kullandığı Mauser marka iki tabanca da ele geçirildi. Operasyon da 3 de ruhsatsız silah bulundu.

NADİDE SİLAHLAR Operasyon yapılan adreslerin birinde, yaklaşık 100 yıllık olduğu tespit edilen altı patlar silah ile, 2. Dünya Savaşı’nda Nazi subaylarının kullandığı Mauser marka iki tabanca da ele geçirildi. Operasyon da 3 de ruhsatsız silah bulundu.

#3
Foto - TEK YETKİLİ DARPHANE TÜRKİYE’de altın basmaya tek yetkili kurum Darphane Genel Müdürlüğü. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında, altınları basmaya yarayan kalıplar da var. Şebekenin bastıkları altınların düşük ayarda oldukları da ortaya çıktı. Ancak yetkililere göre, bu durumunun altınların kuyumcudan satın alan son kullanıcılar tarafından anlaşılması mümkün değil. Sadece darphane tarafından basılmasına izin verilen altınları bu kalıplarla ürettiler.

TEK YETKİLİ DARPHANE TÜRKİYE’de altın basmaya tek yetkili kurum Darphane Genel Müdürlüğü. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında, altınları basmaya yarayan kalıplar da var. Şebekenin bastıkları altınların düşük ayarda oldukları da ortaya çıktı. Ancak yetkililere göre, bu durumunun altınların kuyumcudan satın alan son kullanıcılar tarafından anlaşılması mümkün değil. Sadece darphane tarafından basılmasına izin verilen altınları bu kalıplarla ürettiler.

#4
Foto - ALTINLAR İNCELEMEDE OPERASYONDA ele geçirilen 10 bin altın incelenmek üzere Darphane Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek. Altınların sahte olup olmadıkları tek tek incelenecek. Altınlar gerçek çıkarsa eritilerek Hazine’ye aktarılacak. Sahte çıkmaları halinde ise imha edilecekler.

ALTINLAR İNCELEMEDE OPERASYONDA ele geçirilen 10 bin altın incelenmek üzere Darphane Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek. Altınların sahte olup olmadıkları tek tek incelenecek. Altınlar gerçek çıkarsa eritilerek Hazine’ye aktarılacak. Sahte çıkmaları halinde ise imha edilecekler.

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