Altın kaç TL? Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? 4 Kasım Perşembe altın fiyatları

Altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanacak vatandaşlar altın alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler altın fiyatlarında son durumun ne olduğunu araştırmaya başladı. FED’in faiz karası sonrası altın fiyatları 4 Kasım 2021 Perşembe gününe bir önceki güne göre yükselişle başladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, ziynet alını ile bilezik fiyatlarında son durum bilgileri.