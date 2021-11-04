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Altın kaç TL? Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? 4 Kasım Perşembe altın fiyatları

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Ekonomi
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Altın kaç TL? Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? 4 Kasım Perşembe altın fiyatları

2021-11-04 09:09:01
Altın kaç TL? Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? 4 Kasım Perşembe altın fiyatları

Altın piyasasının merakla beklediği Fed kararları açıklandı. ABD Merkez Bankası, faizi indirip indirmeyeceği merak ediliyordu. Beklenen karar geldi. FED, faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası FED’in bu faiz karası hem dolar-Euro hem altın piyasasında nasıl bir etki yapacağı merak ediliyordu. 4 Kasım Perşembe gününe ilişkin altın fiyatları güne nasıl başladığı araştırılıyor. Peki altın kaç TL? Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları son durum nedir?

#1
Foto - Altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanacak vatandaşlar altın alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler altın fiyatlarında son durumun ne olduğunu araştırmaya başladı. FED’in faiz karası sonrası altın fiyatları 4 Kasım 2021 Perşembe gününe bir önceki güne göre yükselişle başladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, ziynet alını ile bilezik fiyatlarında son durum bilgileri.

Altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanacak vatandaşlar altın alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler altın fiyatlarında son durumun ne olduğunu araştırmaya başladı. FED’in faiz karası sonrası altın fiyatları 4 Kasım 2021 Perşembe gününe bir önceki güne göre yükselişle başladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, ziynet alını ile bilezik fiyatlarında son durum bilgileri.

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 549,55 TL, 553,36 TL

GRAM ALTIN FİYATI 549,55 TL, 553,36 TL

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 551,79 TL, 551,90 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 551,79 TL, 551,90 TL

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.769,50 TL, 1.770,10 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.769,50 TL, 1.770,10 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 882,61 TL, 902,05 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 882,61 TL, 902,05 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.531,47 TL, 3.598,37 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.531,47 TL, 3.598,37 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.760,22 TL, 1.804,71 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.760,22 TL, 1.804,71 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.531,47 TL, 3.598,37 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.531,47 TL, 3.598,37 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.627,00 TL, 3.718,16 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.627,00 TL, 3.718,16 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 302,54 TL, 361,96 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 302,54 TL, 361,96 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 497,00 TL, 516,22 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 497,00 TL, 516,22 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 8.787,00 TL, 9.071,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 8.787,00 TL, 9.071,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,31 TL, 7,32 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,31 TL, 7,32 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,54 TL, 23,56 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,54 TL, 23,56 TL

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