2021-11-04 09:09:01 Altın kaç TL? Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? 4 Kasım Perşembe altın fiyatları
Altın piyasasının merakla beklediği Fed kararları açıklandı. ABD Merkez Bankası, faizi indirip indirmeyeceği merak ediliyordu. Beklenen karar geldi. FED, faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası FED’in bu faiz karası hem dolar-Euro hem altın piyasasında nasıl bir etki yapacağı merak ediliyordu. 4 Kasım Perşembe gününe ilişkin altın fiyatları güne nasıl başladığı araştırılıyor. Peki altın kaç TL? Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları son durum nedir?