S-400'ler tartışılırken Türkiye o ülkeden hava savunma sistemlerini alıyor: Resmen doğruladılar

Toplantıya katılacak ülkelerin ayrıca Fransa'daki 14 Temmuz Ulusal Bayramı vesilesiyle Paris'te düzenlenecek defileye davet edileceğini söyleyen Macron, müttefiklerin Ukrayna ve Orta Doğu konusunda ağız birliği yapmasının önemli olduğunu vurguladı. Orta Doğu'da İran ile ABD arasındaki saldırılara ilişkin olarak ise Macron, "Evet, İran saldırıları ile (ateşkes) anlaşmanın ihlal edilmesinin Amerika'nın yanıt vermesine yol açtığını düşünüyorum." dedi. İran'ın imzalanan mutabakata aykırı saldırılar ile "yanlış yaptığı" değerlendirmesinde bulunan Macron, buna rağmen mutabakatın nihayete erdirilmesi için öngörülen 60 günlük sürenin içinde olduklarını ve ABD-İran arasında bu yönde müzakerelerin devam edeceğini düşündüğünü ifade etti. Macron, Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz ve herhangi bir geçiş ücreti olmadan açılması, Hizbullah'ın geri çekilmesi ve Lübnan'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda müttefiklerle hemfikir olduklarını dile getirdi.