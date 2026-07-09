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S-400'ler tartışılırken Türkiye o ülkeden hava savunma sistemlerini alıyor: Resmen doğruladılar

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S-400'ler tartışılırken Türkiye o ülkeden hava savunma sistemlerini alıyor: Resmen doğruladılar

Türkiye için yakın zamanda F-35 krizinin sonuçlanması beklenirken S-400'lerin üçüncü bir ülkeye verileceği konuşuluyor. Tüm bu tartışmalar devam ederken Ankara SAMP-T'ler için nabız yokluyor.

#1
Foto - S-400'ler tartışılırken Türkiye o ülkeden hava savunma sistemlerini alıyor: Resmen doğruladılar

Macron, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Savunma konusundaki harcamalarla ilgili Fransa'nın iyi bir örnek teşkil ettiği değerlendirmesinde bulunan Macron, yürürlüğe konulan bazı yasalarla 10 yılda Fransız ordusunun bütçesini iki katına çıkardıklarını söyledi. Macron, Fransa'nın birçok NATO misyonunda başı çektiğini ve NATO'nun Doğu kanadında askeri varlığını sürdürdüğünü dile getirerek, Finlandiya'da NATO kapsamında düzenlenecek harekatlara da katılacaklarını belirtti.

#2
Foto - S-400'ler tartışılırken Türkiye o ülkeden hava savunma sistemlerini alıyor: Resmen doğruladılar

Avrupa topraklarının güvenliği konusunda askeri harekatlara katıldıklarını ve ABD'nin kıtadaki askeri kapasitesini yeniden yapılandırması nedeniyle doğan deniz kapasitesi ihtiyaçlarının yüzde 80'inin Fransa tarafından karşılandığını söyleyen Macron, Avrupalıların savunma konusunda kendi çözümlerini geliştirmekte olduklarının altını çizdi.

#3
Foto - S-400'ler tartışılırken Türkiye o ülkeden hava savunma sistemlerini alıyor: Resmen doğruladılar

Macron, savaş uçakları Rafale ve SAMP/T hava ve füze savunma sistemiyle Avrupa'nın kapasitesini geliştirdiğine işaret ederek, NATO bünyesinde kendi egemenliğini ve stratejik özerkliğini savunan bir Avrupa'dan yana olduğunu vurguladı. "(NATO) İttifak, barış ve denge ittifakı, Avrupa kıtasının barışı için mevcut. Ukrayna ve Orta Doğu söz konusu olduğunda savunduğumuz şey tam olarak budur." diyen Macron, NATO Zirvesi kapsamında, Ukrayna konusundaki taahhütlerini yeniden dile getirdiklerini aktardı. Macron, 13 Temmuz'da Paris'te Gönüllüler Koalisyonunun yeniden toplanacağını duyurarak, koalisyon ülkelerinin katılacağı toplantının, Rusya'nın gölge filosuyla mücadele, yeni kapasite girişimleri oluşturulması, savunma sanayisinin Ukrayna'ya destek için seferber edilmesi ve ortak harekatların planlanması için fırsat oluşturacağını belirtti.

#4
Foto - S-400'ler tartışılırken Türkiye o ülkeden hava savunma sistemlerini alıyor: Resmen doğruladılar

Toplantıya katılacak ülkelerin ayrıca Fransa'daki 14 Temmuz Ulusal Bayramı vesilesiyle Paris'te düzenlenecek defileye davet edileceğini söyleyen Macron, müttefiklerin Ukrayna ve Orta Doğu konusunda ağız birliği yapmasının önemli olduğunu vurguladı. Orta Doğu'da İran ile ABD arasındaki saldırılara ilişkin olarak ise Macron, "Evet, İran saldırıları ile (ateşkes) anlaşmanın ihlal edilmesinin Amerika'nın yanıt vermesine yol açtığını düşünüyorum." dedi. İran'ın imzalanan mutabakata aykırı saldırılar ile "yanlış yaptığı" değerlendirmesinde bulunan Macron, buna rağmen mutabakatın nihayete erdirilmesi için öngörülen 60 günlük sürenin içinde olduklarını ve ABD-İran arasında bu yönde müzakerelerin devam edeceğini düşündüğünü ifade etti. Macron, Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz ve herhangi bir geçiş ücreti olmadan açılması, Hizbullah'ın geri çekilmesi ve Lübnan'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda müttefiklerle hemfikir olduklarını dile getirdi.

#5
Foto - S-400'ler tartışılırken Türkiye o ülkeden hava savunma sistemlerini alıyor: Resmen doğruladılar

Ayrıca Macron, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güvenliğinin sağlanmasına yönelik misyonun mayın temizleme çalışmaları dahil gerekli olması halinde harekete geçebileceğini, sahadaki durumun kötüleşmesi halinde bölgeye yeniden askeri konuşlandırma yapmayı düşüneceğini ancak şu an için durumun bu olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesine ilişkin Macron şu ifadeleri kullandı: "Her şeyi görüştük. Ekonomik planda, savunma planında, eğitim planında ve vatandaşlarımızı ilgilendiren başka birçok konuda görüştük, gerçekten memnuniyet verici (hususlar) ve iyileştirilmesi gereken şeyler var. Yapıcı bir havada geçti. Bu görüşmeden çok memnun kaldım."

#6
Foto - S-400'ler tartışılırken Türkiye o ülkeden hava savunma sistemlerini alıyor: Resmen doğruladılar

Orta Doğu'daki bölgesel meseleler ve Ukrayna konusunu da ele aldıklarını dile getiren Macron, Fransa-İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP/T hava ve füze savunma sisteminin Türkiye'ye olası satışına ilişkin bir gazetecinin sorusuna ise bu konuda teknik çalışmaların devam ettiği yanıtını verdi.

#7
Foto - S-400'ler tartışılırken Türkiye o ülkeden hava savunma sistemlerini alıyor: Resmen doğruladılar

Öte yandan Macron, yolsuzluktan hüküm giyen Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in gelecek cumhurbaşkanı seçimlerine adaylığına ilişkin bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı. İki dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yapan Macron, anayasal olarak gelecek seçimlere katılmayacağını hatırlatarak, "Yani Fransız siyaseti yorumcusu değilim. Birliğimizi garanti altına almak, kararlar vermek, harekete geçmek, ülkemizi korumak, savunmak ve temsil etmek için buradayım." diye konuştu. Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırması talebine ilişkin ise "Bunu kendimiz için yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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