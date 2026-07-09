S-400'ler tartışılırken Türkiye o ülkeden hava savunma sistemlerini alıyor: Resmen doğruladılar

Macron, savaş uçakları Rafale ve SAMP/T hava ve füze savunma sistemiyle Avrupa'nın kapasitesini geliştirdiğine işaret ederek, NATO bünyesinde kendi egemenliğini ve stratejik özerkliğini savunan bir Avrupa'dan yana olduğunu vurguladı. "(NATO) İttifak, barış ve denge ittifakı, Avrupa kıtasının barışı için mevcut. Ukrayna ve Orta Doğu söz konusu olduğunda savunduğumuz şey tam olarak budur." diyen Macron, NATO Zirvesi kapsamında, Ukrayna konusundaki taahhütlerini yeniden dile getirdiklerini aktardı. Macron, 13 Temmuz'da Paris'te Gönüllüler Koalisyonunun yeniden toplanacağını duyurarak, koalisyon ülkelerinin katılacağı toplantının, Rusya'nın gölge filosuyla mücadele, yeni kapasite girişimleri oluşturulması, savunma sanayisinin Ukrayna'ya destek için seferber edilmesi ve ortak harekatların planlanması için fırsat oluşturacağını belirtti.