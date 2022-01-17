Altın için harekete geçtiler! Dedektör ve haritayı kapan bölgeye gidiyor

Türkiye’de son yıllarda izinli define kazılarının sayısında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Bu durumun, artan izinli kazı maliyetlerinden kaçmak için yaşandığını düşünen Doç. Dr. Erkan Konyar, "Azalan izinli define kazılarına karşın ülkemizde son yıllarda kaçak kazı sayısı ve kaçak kazılarda ele geçirilen eser sayısında önemli ölçüde artış var. Örneğin, Türkiye genelinde son 20 yılda gerçekleştirilen 50’nin altında izinli define kazısıyla oldukça alt sıralarda yer alan Denizli, Muğla, Afyon, Antalya, Mersin, Adana gibi iller, Jandarma kayıtlarına göre, Türkiye’de eski eser kaçakçılığı ve define kazılarının yüzde 43’ünün (Bursa, İzmir, İstanbul, Rize ile birlikte) gerçekleştirildiği 10 il arasında gösteriliyor" ifadelerini kullandı.