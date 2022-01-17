Altın için harekete geçtiler! Dedektör ve haritayı kapan bölgeye gidiyor

Defineciliğin türlerine de değinen Doç. Dr. Erkan Konyar, bunu şöyle sıraladı: Efsane ve eski harita defineciliği, harita defineciliği, hobi defineciliği ve profesyonel definecilik. Bunların başında gelen efsane ve eski harita defineciliği, halk arasında oldukça yaygın. Efsanelerin peşinden koşan bu definecilerin odak noktasında Osmanlı dönemi yer alıyor. Harita defineciliği ise genellikle Anadolu’dan göç etmiş veya göçe zorlanmış Hristiyan ailelerin giderken tekrar döneceklerini düşündükleri için güvenlik nedeniyle yanlarına almadıkları değerli eşyaları içeriyor. Hobi defineciliği de genellikle kentli kesimin kırsal kesimlerden aldıkları duyumlar üzerine bazen 1-2 denemeyi geçmeyen, çoğunlukla sonuçsuz kalan girişimlerini barındırıyor. Son olarak profesyonel defineciler ise ülkemizde son yıllarda hızla artan bir kesimi kapsıyor. Profesyonel defineciler genellikle kırsal bölgede bulunan ve çevresinde yer alan arkeolojik bölgelerdeki mezarlarda arama yapıyorlar. İlgilendikleri alanlar ise tümülüsler, antik mezarlık alanları ve mozaikler.